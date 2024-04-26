Google'ın çatı şirketi Alphabet, tarihinde ilk kez temettü dağıtacağını açıkladı. Şirket ayrıca hisse geri alımı da yapacak. Bu açıklama, hisselerde sert yükseliş yaşanmasını sağladı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Şirket, halka arz olduğu ilk günden bu yana ilk kez temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Üstelik şirket, 70 milyar dolarlık hisse geri alımı da yapacak.

2004 yılından beri borsada olan "GOOGL" hisseleri için ilk kez temettü verilecek olması, zamanlaması açısından önemli. Google, son dönemlerde özellikle de yapay zekâ sektörüne büyük yatırımlar yapıyor. Bu kadar büyük paralar harcanıyorken bir de yatırımcılara para dağıtılması, şirketin gözünü korkutmuyor gibi görünüyor.

Temettü açıklaması, hisselerin yüzde 16 civarı yükselmesini sağladı!

Yapılan açıklamalar, yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Hatta Google hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde yüzde 16 civarı yükseliş gösterdi. Bu da yaklaşık 300 milyar dolarlık değerlemeye yol açtı. Haberden sonra Alphabet'in değeri, 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Merak edenler için hemen açıklayalım; verilecek temettüler, hisse senedi başına 20 cent olacak. Yani 10 lot Google hissesine sahip olan birisi 2 dolar temettü alacak. Son olarak; bu hamle ile önde gelen teknoloji şirketleri arasında temettü vermeyen tek firmanın Amazon olarak kaldığını söyleyelim.