Google'da yaşanan İsrail protestosunun bilançosunun ağırlaştığı açıklandı. Bir Google sözcüsüne göre kovulan sayısı, 50'nin üzerine çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Google'da yaşanan bir olaydan bahsetmiştik. Google ile İsrail hükûmeti arasındaki iş birliğini protesto eden bir grup çalışan, şirkette olay çıkardıktan sonra gözaltına alınmışlardı. İlk aşamada 28 kişinin kovulduğu ifade edilmişti.

Konuyla ilgili gelen son açıklamalar, kovulan sayısının arttığını gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre protestoya katılan 20 kişi daha işten çıkarıldı. Bir Google sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olaylar nedeniyle yaşanan toplam işten çıkarma sayısının 50'nin üzerine çıktığı ifade edildi.

"Google sizin kişisel platformunuz değil"

Tüm bu protestolar yaşanırken Google CEO'su Sundar Pichai'nin de olaya dahil olduğu bildirildi. Pichai, çalışanlara gönderdiği bir e-postada "Google sizin kişisel platformunu değil. Yıkıcı konular üzerinde tartışmayın ve siyaset yapmayın." şeklinde çok net ifadeler kullandı. Kendilerini "No Tech for Apartheid" olarak isimlendiren protestocu grup ise Google'ı, muhalifleri susturmaya çalışmakla suçladı.

Bu arada; Google cephesinde ortalığın henüz durulmadığını da söyleyelim. Google'a göre kovulan personeller, ofise gelmeye ve diğer çalışanları rahatsız etmeye devam ediyorlar. Kovulan personellerse böyle bir şey olmadığını, hatta gözaltına alındıkları gün bile kimsenin ofise girmediğini ileri sürüyorlar. Olayların nasıl durulacağını ise şimdilik kimse bilmiyor.