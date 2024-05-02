Apple'ın iPhone'larda Arama Motorunu Google Yapmak İçin Kaç Para Aldığı İlk Kez Resmi Olarak Açıklandı

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Google'ın Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a kaç para ödediği ilk kez açıklandı. Daha önce ortaya atılan rakamlar doğru çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzun bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davası ile gündemde. Bu dava kapsamında, şirketin Apple'a milyarlarca dolar para verdiği ve Safari'nin varsayılan arama motoru olmasını sağladığı iddia ediliyor.

Mahkeme belgelerine giren son bilgiler, Google'ın Apple'a kaç para ödediğini gözler önüne serdi. Bu bağlamda; edinilen bilgilere göre Google, 2022 yılında Apple'a tam 20 milyar dolar ödeme yaptı. Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmiş, 15 milyar dolarlık ödemelerden bahsedilmişti.

Böylelikle iddialar, ilk kez somut bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmış oldu

Google Safari için Apple'a para ödedi

Aslına bakacak olursa Google da Apple da geçmişte konuyla ilgili açıklama yapmış ve iki dev arasında iş birliği yapıldığını söylemişti. Ancak bugüne kadar net bir rakam paylaşılmamıştı. Mahkemeye sunulan son belgelerle Apple ile Google arasındaki anlaşma, ilk kez somut bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmış oldu.
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ABD Adalet Bakanlığı ve Google, bugün ve yarın bu mahkemeye son kez evrak sunacaklar. Böylelikle kapanış gerçekleşmiş olacak. Mahkeme heyeti, tüm belgeleri inceleyecek ve muhtemelen yıl sonuna doğru bir karar verecek. Bu karar, Google'ın rekabete aykırı davranıp davranmadığını gözler önüne serecek.

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Kaynak : https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-01/google-s-payments-to-apple-reached-20-billion-in-2022-cue-says
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