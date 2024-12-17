OpenAI, ChatGPT'nin arama motorunu herkes için yayımladı. Kullanıcılar artık tıpkı Google kullanıyor gibi ChatGPT de kullanabilecekler. İşte ChatGPT'nin arama motorunun sunduğu özellikler...

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, bundan birkaç ay önce yapay zekâ destekli arama motorunu duyurmuştu. İlk kez Ekim 2024'te tanıştığımız arama motoru, şimdi tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

ChatGPT'nin yeni arama motorunu kullanmak isteyen kullanıcılar için sunulan tek şart, bir OpenAI hesabı oluşturmaları. Hesap oluşturan kullanıcılar, ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullanıyor olsalar bile arama motoruna ulaşabilecekler.

Mobilde de kullanılabilecek

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, ChatGPT'nin arama motorunu mobil cihazlarda da kullanabilecekler. Ancak mobil sürümdeki arama motoru, mobil cihazlar için özel olarak optimize edilmiş olacak. Öte yandan; arama motoru gelişmiş ses moduna entegre olarak kullanılabilecek.

ChatGPT'nin arama motoru, oldukça basit bir arayüze sahip. Aynı Google'da olduğu gibi bir terim yazacaksınız ve "Ara" butonuna tıklayacaksınız. Sonuçlar karşınıza çıkacak. ChatGPT, bazı terimlerde arama sonuçlarını görsellerle destekliyor. Ayrıca yol tarifleri için de bir harita hizmeti sunuluyor. ChatGPT'nin arama motoruna doğrudan ChatGPT üzerinden ulaşabilirsiniz.