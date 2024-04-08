Google, arama sonuçlarına "kısa videolar" filtresi eklemeye hazırlanıyor. Henüz test aşamasındaki özellik, aranan terimle ilgili YouTube veya TikTok gibi platformlardaki videoları filtreliyor.

Kısa videolar, son dönemlerde iyiden iyiye yaygınlaşmaya başladı. Artık YouTube, X, Likedln, TikTok ve Instagram gibi platformlar, kısa videolarla dolup taşıyor. Bu video formatının ne kadar popüler olduğunun farkında olan Google, arama hizmetiyle ilgili önemli bir karar almış gibi görünüyor.

Google Arama, dünyanın en yaygın internet arama hizmetidir. Yapılan araştırmalara göre tüm internet aramalarının yüzde 92'si, Google Arama üzerinden gerçekleştiriliyor. Şirket şimdi, sonuç sayfasındaki filtrelere "kısa videolar" şeklinde yeni bir filtre eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman herkese açılacağı şimdilik bilinmiyor.

Yeni Google arama filtresi işte böyle görünüyor

Google'da herhangi bir şey aratacağınızı varsayalım. Aramayı yaptıktan sonra "kısa videolar" seçeneğine tıklarsanız, yaptığınız arama terimiyle ilgili YouTube ve TikTok gibi platformlara yüklenen içerikleri de kolayca görmeye başlayacaksınız. Böylelikle çok daha iyi bir arama deneyimi yaşamış olacaksınız.

Google Arama hizmetine kısa videolar bölümü eklenmesini gereksiz görmüş olabilirsiniz. Neticede YouTube, TikTok veya Instagram'a girip bir terim ararsanız o içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalar, Google'de arama yapan kullanıcıların yüzde 73'ünün, arama sonuçları arasında kısa videolara yöneldiğini gözler önüne serdi. Hâl böyleyken Google'ın böyle bir özellik üzerinde çalışması şaşırtıcı değil.