Google, Android uygulamasında küçük ama kullanışlı olabilecek bir değişiklik yapacak. Gelen ekran görüntülerine göre arama çubuğunun yeri değişecek.

.Yüz milyonlarca insanın her gün kullandığı uygulamalara sahip olan Google, bu hizmetlerindeki kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için sürekli yenilikler getiriyor. Kullanıcı arayüzlerinden yapılan değişiklikler de bunlardan biri.

Şimdi ise şirketin Google uygulamasında küçük ama kullanışlı olabilecek bir değişiklik üzerinde çalıştığı görüldü. Gelen ekran görüntülerine göre şirket, Android uygulamasındaki arama çubuğunun yerini değiştirecek.

Arama çubuğu alt tarafa taşınacak

Şu anki görünüm (sol) / Yeni görünüm (sağ)

Google’ın şu anda test ettiği bu özellik, kullanıcılar tarafından fark edildi. X üzerinden paylaşılan bir ekran görüntüsünde, arama çubuğunun aşağıya taşındığı görüldü. Normalde üst tarafta yer aldığını belirtelim. Aslında bu özelliği aylardır görüyorduk ancak artık geleceği kesinleşmiş oldu. Keşfetme, arama ve kaydedilenler sekmelerinin üstünde yer aldığını görebiliyoruz.

Akıllı telefonların iyice büyük hâle gelmesi, bazı konularda kullanıcıları zorlar hâle getirmişti. Parmaklarla cihazın üst tarafına ulaşmak zorlayıcı olabiliyordu. Bu nedenle de çubuğu aşağı taşımak kolaylık sağlayacaktır. Apple’ın iOS 15 ile Safari’de de böyle bir değişiklik yaptığını görmüştük.

Bu özelliğin geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz kesin bir bilgi yok. Ancak yakında geleceğini tahmin edebiliriz. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.