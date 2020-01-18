Google, mobil tarayıcıda uzun süredir bulunan arama sonucu özelliğini sonunda bilgisayar platformuna da getirdi. Artık arama sonuçlarında internet siteleri başlıkların üzerinde yer alıyor ve sitelerin yanında simgeler bulunuyor.

Google, tarayıcı sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olarak hayatımızdaki varlığını sürdürüyor. Şirket, internet sitesi markalarına daha fazla vurgu yapabilmek için arama sonuçlarını yeniden tasarladı. Şirket, mobil platformdaki tarayıcısında arama sonuçlarının üzerinde internet sitelerinin adreslerine yer veriyordu ve bu site adreslerinin yanında internet sitesinin kendine ait logosunu barındırıyordu. Uzun süredir mobil platformda var olan bu özellik, sonunda bilgisayar platformuna da taşındı.

Google, mobil platformda uzun süredir var olan arama sonucu tasarımını bilgisayar platformundaki arama motoruna da taşıdı. Bununla birlikte artık internet tarayıcısında yaptığınız bir aramadan sonra internet sitesinin adı ve simgesi sonuç kartlarının üzerinde yer alacak. Bu durum, aramayı yapan kişinin aradığı internet sitesine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Sponsorlu bağlantıların tasarımları da değişti

Google, arama yapıldığı zaman ilk olarak sponsorlu bağlantı veya reklam olarak tasvir edilen bağlantıları kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Bu reklam bağlantılarının altında normalde yeşil bir kutucuğun içerisinde “Reklam” yazısı bulunuyordu ve bu şekilde internet sitesinin sponsorlu olduğu belli oluyordu. Bu yazı değişerek artık kalın ve siyah bir puntoyla Reklam yazısına dönüştü ve internet site başlığının üzerine yerleştirildi.

Google bu tasarımı ilk olarak 2019’un mayıs ayında Google Arama’nın mobil sürümünde kullanıma sunmuştu. Bu hafta bilgisayar platformuna yayınlanan özellik, bilgisayar kullanıcılarının da internetteki aramalarında sonuca hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlayabiliyor. Yeni tasarım sayesinde internet sitesi markaları daha ön plana çıkıyor ve aradığınız bilginin nereden geldiğini çok daha basit bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yeni tasarım şu anda dünya çapında hem mobil platformlarda hem de bilgisayar platformunda geçerli bir şekilde bulunuyor.