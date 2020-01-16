Google, Haziran İtibarıyla Chrome Uygulamalarını Kaldıracak

Google, haziran ayı itibarıyla Chrome uygulamalarını kaldıracağını söyledi. Chrome eklentilerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini söyleyen yetkililer, hem kendilerinin hem üçüncü taraf geliştiricilerin Chrome eklentileri için çalışacağını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın sahip olduğu ve dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Chrome, çok uzun bir zamandır hizmet veriyor. Hal böyle olunca da hem Google hem de üçüncü taraf geliştiriciler, Chrome'un daha işlevsel bir hal alması için çeşitli küçük yazılımlar geliştirdiler. Bu yazılımlar, Chrome uygulamaları ve Chrome eklentileri olarak ikiye ayrılıyor.

Aslına bakacak olursak uygulama ve eklentiler, birbirlerine fazlasıyla yakınlar. Ancak Google, bu iki kavram arasında belirgin bir fark olduğunu ifade ediyor. Google bu farklı, Chrome uygulamalarının bir internet sitesinden ve eklentilerden daha işlevsel (oyun ya da fotoğraf editörü gibi bir şey) ancak klasik bir masaüstü uygulamasından daha küçük ve hantal olduğunu söyleyerek açıklıyor. Eklentiler ise fazlasıyla basit ve tek bir hizmete odaklı yazılımlar olarak belirtiliyor.

Google Chrome eklentileri, uygulamaların kaldırılmasından etkilenmeyecek

Chrome eklentileri, son dönemlerde iyiden iyiye popülerleşti. Geliştiriciler, fazlasıyla işlevsel olan eklentiler geliştirdiler ve tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırdılar. Ancak Chrome uygulamaları hem bilinmedikleri hem de bekleneni veremedikleri için bir hayli geri planda kaldı. Teknoloji devi, yaptığı son açıklamayla da Chrome uygulamalarının kaldırılacağını ifade etti. Açıklamalara göre Google, Chrome uygulamalarını haziran ayı itibarıyla kaldıracak.

Google, Chrome uygulamalarını ilk olark Windows, macOS ve Linux platformlarından kaldıracak. 2022 yılına gelindiğindeyse Google, kendi işletim sistemi olan Chrome OS'ta da söz konusu uygulamaların fişini çekecek. Aslına bakacak olursak bu açıklama, geçtiğimiz dönemlerde de yapılmıştı. Hatta 4 yıl önce bir açıklama yapan Google, 2018 yılında Chrome uygulamalarından kurtulacaklarını belirtmişti.

Google, daha önce de Chrome uygulamalarından kurtulacağını söyleyip sonradan vazgeçmişti

Google'ın Chrome uygulamalarını kaldırması, Chrome eklentileri için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yetkililer, hem kendilerinin hem de üçüncü taraf geliştiricilerin Chrome eklentileri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Dolayısıyla kullanıcılar hem sahip oldukları eklentileri kullanmaya hem de yeni eklentilerle tanışmaya devam edecekler.

Google, bu kez kararlı ve Chrome uygulamalarını bir an önce kaldırmak istiyor gibi görünüyor. Ancak elbette bu durum, süreç içerisinde kesinleşecek çünkü Google, yaptığı açıklamaları 2020 haziranına kadar unutabilir. Bakalım Google, Chrome uygulamalarını bu kez gerçekten kaldıracak mı.