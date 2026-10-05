Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, AI'ın ekonomide oluşturduğu değişimin merkez bankalarının faiz politikalarını da yeniden değerlendirmesine neden olabileceğine dikkat çekti.

Yapay zekâ şirketlerinin dev yatırımları son dönemde finans piyasalarının önemli gündemlerinden biri haline geldi. Ancak Japonya Merkez Bankası'nın değerlendirmesi, AI dalgasının ekonomik etkisinin teknoloji sektörünün çok daha ötesine geçebileceğini gösteriyor.

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Artan talep, yükselen yatırımlar ve verimlilik beklentileri ekonomik dengeleri değiştirirken, uzun vadeli faiz oranları da bundan etkilenebilir.

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Uchida'ya göre AI, artan talep üzerinde etkili

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'ya göre, yapay zekânın ekonomiye etkisi ilk olarak artan talep üzerinden ortaya çıkıyor. Şirketlerin AI altyapısına, veri merkezlerine ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlar ekonomik aktiviteyi desteklerken mal ve hizmetlere yönelik talebi de artırabiliyor.

Uchida, AI'ın ekonomide güçlü bir pozitif talep şoku oluşturduğunu ve bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabildiğini belirtiyor. Talep artışının kalıcı hale gelmesi ise merkez bankalarının enflasyonla mücadele ederken daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duymasına neden olabilir.

Asıl önemli konu "nötr faiz" oranı

Buradaki kritik kavram ise nötr faiz oranı, yani ekonomiyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan faiz seviyesi. Ekonomide "r-star" olarak da ifade edilen bu oran, merkez bankalarının uzun vadeli para politikası kararlarında önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Yapay zekânın verimliliği artırması ve şirketlerin sermaye yatırımlarını büyütmesi, teorik olarak bu nötr faiz oranının yükselmesine neden olabilir. Böyle bir durumda ekonomiyi ne destekleyen ne de baskılayan faiz seviyesi geçmişe kıyasla daha yüksek bir noktaya taşınabilir.

Özellikle şirketlerin beklenen kârları elde edememesi durumunda AI yatırımlarının oluşturduğu iyimserliğin tersine dönmesi de mümkün. Böyle bir senaryo hisse senetleri, tahvil piyasaları ve genel finansal koşullar üzerinde yeni etkiler yaratabilir.