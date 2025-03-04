Google, geliştiricilerin ve veri bilimcilerin işini çok kolaylaştıracak Data Science Agent isimli yapay zekâ aracını Colab'e entegre etti.

Google’ın kodlamadan veri bilimine kadar birçok farklı konuda kullanılan bulut tabanlı hizmeti Colab, çok önemli bir yenilik aldı. Şirket, Colab’e “Data Science Agent” ismi verilen bir yapay zekâ aracı eklediğini duyurdu.

Aslında bu araç, Google’ın geçen yılki geliştirici konferansında tanıtılmıştı. Başta tamamen ayrı bir yapay zekâ hizmeti olması bekleniyordu ancak teknoloji devi, daha sonrasında onu Colab’e entegre etme kararı aldı.

Data Science Agent ne işe yarayacak?

Temel amacının veri bilimciler ve geliştiriciler gibi kullanıcılara yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Şirket, bu araçla Colab kullananların hızlı bir şekilde verileri temizlemesini, trendleri görselleştirmesini ve yükledikleri veriler hakkında bilgi almasını sağlama istiyor. API anomalilerini tespit etme, müşteri verilerini analiz etme, SQL kod yazma gibi birçok farklı işlevi gerçekleştirebiliyor. Tüm bunları direkt ona soru yönelterek yapabiliyorsunuz.

Google’ın aktardığına göre Data Science Agent, Colab üzerinden ücretsiz erişime açıldı ancak bu ücretsiz kullanımda belli bir limit olacak. Daha iyi versiyonlara aylık ücret karşılığında alınan aboneliklerle ulaşılabilecekmiş.

Gemini 2.0 ailesinden güç alan Data Science Agent, 1 GB’ın altındaki CSV, JSON veya .txt dosyalarına destek sunuyor. Ayrıca tek komutta 480.000 kelimeye kadar analiz de yapabiliyor.