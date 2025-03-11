Google, Play Store’daki uygulama paylaşım özelliğini son güncellemeyle kaldırdı. Bu özellik, internet olmadan uygulama aktarmayı sağlıyordu.

Google, Play Store’a getirdiği son güncelleme ile uygulama paylaşım özelliğini tamamen kaldırdı. 2021 yılında kullanıma sunulan bu özellik, Android cihazlar arasında internet bağlantısı olmadan uygulama paylaşımına imkân tanıyordu. Ancak artık Play Store’da bu seçenek bulunmuyor.

Google, Play Store’a getirdiği son güncellemeyle uygulama paylaşım özelliğini sessiz sedasız kaldırdı. 2021’den beri Android cihazlar arasında internet olmadan uygulama göndermeye yarayan bu özellik artık Play Store’da yok. Pek çok kişi fark etmemiş olabilir ama bu özelliği kullananlar için durum pek de hoş değil.

Google, Play Store’da uygulama paylaşımını kaldırdı

Play Store'un “Uygulamaları ve cihazları yönet” bölümünde yer alan uygulama paylaşım özelliği, kullanıcıların internet gereksinimi olmadan birbirlerine uygulama göndermesine olanak tanıyordu. Özellikle internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde işe yarayan bu özellik, Aralık 2023 güncellemesi ile kaldırılacağı sinyallerini vermişti. Ancak ilk güncellemeye rağmen bir süre çalışmaya devam etti. Son yayınlanan Play Store güncellemesi ile bu özellik tamamen kaldırıldı.

Google’ın uygulama paylaşımını neden devre dışı bıraktığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Çoğu kullanıcının bu özelliğin farkında olmadığı belirtilirken, geniş çapta bir değişiklik olarak görülmeyeceği ifade edildi. Ancak, internet erişimi kısıtlı olan kullanıcılar için önemli bir alternatifin ortadan kalktığı ve bu durumun bazı kullanıcıları olumsuz etkileyeceği aktarıldı.

Uygulama paylaşım özelliğinin kaldırılmasına rağmen, aynı işlevi görebilecek bazı alternatiflerin hâlâ kullanılabildiği aktarıldı. Google’ın "Yakındakilerle Paylaş" özelliği ile internet bağlantısı olmadan dosya ve uygulama aktarımı yapılabildiği belirtildi. Üçüncü taraf Bluetooth tabanlı uygulamaların benzer bir işlev sunduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Google’ın "Files" uygulamasının da cihazlar arasında veri aktarımı yapmaya devam ettiği paylaşıldı. Play Store’un uygulama paylaşım özelliği kaldırıldı ancak bu işlevi yerine getirebilecek alternatiflerin mevcut olduğu vurgulandı.