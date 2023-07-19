Google, 2.500 kadar çalışanının ofis bilgisayarında internet kullanmasını yasakladı. Bu çalışanlar sadece Google'a ait web araçlarına ve birkaç hizmete erişebiliyorlar. Peki Google, neden böyle bir karar aldı?

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Google çalışanlarının iş bilgisayarlarında internet erişiminin kısıtlandığı iddia edildi. Üstelik bir Google sözücüsü, olayı tam olarak doğrulamasa da iddianın doğru olabileceğini ima ettiği bir açıklama yaptı. Peki teknoloji alanında iş yapan ve doğrudan internete ihtiyaç duyan Google çalışanları, internet erişimi olmadan nasıl çalışacak?

CNBC'nin iddiasına göre Google'ın yeni kararı, şu an için 2.500 kadar çalışan ile test ediliyor. Bu yeni programa göre çalışanların iş için kullandıkları bilgisayarların dış internet erişimleri kapalı. Personel, sadece Google'ın kendi web tabanlı uygulamaları ile Google Drive ve Gmail gibi hizmetlere ulaşabiliyorlar. Bunun dışında herhangi bir siteye erişim mümkün değil. Ancak bazı muafiyetler var. Bazı çalışanlar, kısıtlı da olsa internet erişimine sahipler.

Peki Google neden böyle bir şey yapıyor?

Daha dün sizlerle paylaşığımız bir haberimizde, Türkiye'de her 20 saniyede 1 kez siber saldırı düzenlendiğinden bahsettik. İşte Google da bunun farkında. Şirket, çalışanları siber saldırılardan korumak için böyle bir karar aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir sözcü şöyle konuştu: Ürünlerimizin ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. Kötü amaçlı saldırılara karşı dahili sistemlerimizi güçlendirmenin yollarını düzenli olarak araştırıyoruz.

Bu arada; Google'ın internet erişimini kesme kararının şu an için pilot uygulama olduğunu belirtelim. Şirket, 2.500 personel ile yapacağı testlerde olumlu sonuç alırsa, kararı tüm personeller için uygulamaya koyabilir. Ancak burada kesinleşmiş bir şey olmadığının altını çizelim. Neticede bu karar ile Google personellerinin esnekliği kısıtlanmış oldu. Öte yandan; Google bu karar ile siber saldırılardan tamamen kurtulabilir ve bunun sonucunda belki de "dünyanın en güvenli" şirketi haline gelir.