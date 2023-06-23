Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, vatandaşlarına hackerlardan korunmak için günde bir kez telefonlarını açıp kapamalarını önerdi. Peki bu basit yöntem gerçekten bizi korur mu?

Hayatımızın en önemli parçalarından biri hâline gelen akıllı telefonlar, çoğu teknolojik üründe olduğu gibi bazı siber güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Kötü amaçlı kişiler, farklı yollardan cihazlarınıza ulaşarak sizin kişisel bilgilerinize erişmeye çalışabiliyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’nin bu konuda bir önerisi var. Albanese, ülkedeki vatandaşlarına hackerlardan korunmak için telefonlarını kapatmalarını önerdi.

Albanese’ye göre akıllı telefonları günde bir kez kapatıp açmak, siber güvenlik önlemi olarak kullanılabilir

Ülkesinin siber riskler konusunda daha aktif olması gerektiğini ifade eden Albanese, vatandaşlarının her gece beş dakikalığına telefonlarını kapatmalarını önerdi. 24 saatte bir tekrarlanmasını söyleyen başbakan, diş fırçalarken bile bunun yapılabileceğini ifade etti.

Peki gerçekten işe yarıyor mu?

Telefonu her gün veya haftada bir açıp kapatmak, siber saldırganlara karşı çok basit bir yöntem gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, bunun belli durumları engellemek için gerçekten işe yaradığına vurgu yapıyor.

Örneğin Sydney Teknoloji Üniversitesi’nden siber güvenlik uzmanı Dr. Priyadarsi Nanda, bir telefonu düzenli olarak yeniden başlatmanın riski en aza indirebileceğini söylüyor. Bu şekilde, kullanıcıların verilerini toplayan veya onları izleyen kötü amaçlı uygulamaların zorla kapatılabileceğini ekliyor.

Nanda’ya göre birçok kullanıcı arka planda uygulamaların çalıştığının farkında değil. Bu yöntem bu yüzden iş görebilir. Tabii ki telefon yerine direkt uygulamaları kapatmak da bir seçenek. Ancak Nanda, bu kısımda gözükmeyen; ancak sadece telefon kapatıldığında durdurulabilecek uygulamalar olduğuna vurgu yapıyor: “Telefonunuzu yeniden başlatmak sizi tamamen korumasa da hackerların işini zorlaştırabilir.”

Nanda gibi bu tarz önerileri yapan birçok uzman var. Üstelik Avustralya, vatandaşlarını bu konuda uyaran ilk ülke de değil. Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, mobil cihaz güvenliğiyle ilgili bir yönerge yayınlamış ve haftada bir telefonunuzu yeniden başlatmanın hacklenmeleri engelleyebileceğini belirtmişti. Yani ne kadar milattan önce kalma bir yöntem olsa da telefonunuzu düzenli olarak kapatıp açmanın, size daha güvenli bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.