ABD merkezli teknoloji devi Google, çeviri hizmetine 24 yeni dil eklediğini duyurdu. Bu dillerin Afrika, Hindistan, Latin Amerika ve Filipinler'den olduğu aktarıldı.

Hız kesmeden devam eden teknolojik gelişmeler, birçok alanda insanlara kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji devi Google’ın bünyesinde yüzden fazla dili bulundurduğu ‘Çeviri’ hizmeti de bu gelişmelerin sonunda ortaya çıkan araçlar arasında bulunuyor.

Her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan Google Çeviri’nin; metinleri çevirme, kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini gösterme ve daha birçok özellik ile dil bilmeyen insanlar için adeta biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise gelen haberler, artık bu hizmetin çok daha geniş kapsamda kullanılabileceğini ortaya koydu.

Google Çeviri’ye 24 yeni dil eklendi

Dünyanın en değerli şirketleri arasında bulunan Google, çeviri hizmetine 24 yeni dil eklediğini duyurdu. Açıklamalarda, eklenen yeni dillerin 10’unun Afrika’da konuşulan dillerden oluştuğu, diğer 14 dilin ise Irak ve İran'da kullanılan Kürtçenin Sorani lehçesinin de dahil olduğu Hindistan, Latin Amerika ve Filipinler’den dilleri içerdiği aktarıldı.

Afrika’dan eklenen diller arasında ise Gana’da 11 milyon kişi tarafından ‘Ashante’, Etiyopya ve Kenya’da 37 milyon kişinin konuştuğu ‘Oromo’, Orta Afrika’da 45 milyon kişinin konuştuğu ‘Lingala’, Güney Afrika’da 14 milyon kişinin konuştuğu ‘Sepedi’ gibi diller yer aldı. Bunun yanı sıra Uganda, Ruanda, Orta Afrika, Güney Sudan, Mozambik, Angola gibi ülkelerden dillerin de çeviri hizmetine eklendiği aktarıldı.

Google, yaptığı bu eklemelerle dünya çapındaki çeviri hizmetlerini artırmayı ve dil konusunda zorlukları bir nebze ortadan kaldırarak insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, eklenen 24 dille birlikte Google Çeviri’nin hizmet verdiği toplam dil sayısının 133’e yükseldiği de gelen haberler arasında yer alıyor.