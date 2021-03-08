Neredeyse tüm internet kullanıcılarının bildiği Google Çeviri; 110’a yakın dile çeviri yaparken, aynı zamanda gerek akademik, gerek ise günlük hayatta işlerimizi çok kolaylaştıracak özelliklere de sahip. Gelin bu az bilinen şahane özellikleri hep beraber yakından inceleyelim.

Google’ın Translate (Çeviri) hizmetine muhakkak bir işiniz düşmüştür. Bu muhteşem özellik ile 110’a yakın dile tek tıkla ulaşabilirken, günlük hayatta yapacağımız işlerimizi de bir o kadar kolaylaştırabiliriz. Diller arasında çeviri yapmaktan daha fazlası olan bu hizmetin, diğer önemli ve hayatımızı kolaylaştıracak yönlerini beraber inceliyoruz.

Ancak dikkat etmemiz gereken bir konu var: Google Çeviri hizmeti, tüm kullanıcılar tarafından geliştirilmeye açık olduğu için, bazı durumlarda kelimelerinizi veya kelime öbeklerinizi tam anlamıyla doğru çevirmeyebilir. Google Çeviri yardımı ile düzenlediğiniz metinlerinizi, bir kez daha gözden geçirmenizde fayda olduğunu hatırlamalısınız.

Yabancı dilde kelime ezberlemek için çalışabilirsiniz:

Bir dili öğrenmeye çalışırken en basit ve gündelik kullanımda en çok yer alan kelimeleri ezberlemek, çok doğru bir yol olabilir. Bunun için kendinize özel ve yalnızca sizin istediğiniz kişilerin görebileceği bir kelime sözlüğü yapabilirsiniz. Çeviri uygulamasının en işe yarar özelliklerinden biri olan bu hizmet, daha önce çevirdiğiniz ve sonrasında çalışmak istediğiniz kelimeleri saklayabilir, istediğiniz zaman Excel formatında dışarı aktarabilirsiniz. Böylece her vakit bulduğunuzda bu kelimelere çalışarak, istediğiniz dilde gelişim sağlayabilirsiniz.

Bu özellikten faydalanmak için çeviri yaptığınız kelimenin yanındaki solgun yıldız işaretini tıklayın. Yıldız simgesi sarı renge döndüyse, Google sizin için bu kelimeyi saklamaya başlamış demektir. Aynı sayfa üzerinde “Kaydedilenler” butonuna tıkladığınızda ise daha önce kaydettiğiniz kelimelerinizi görebilirsiniz. Yine görselde yeşil yuvarlak içine aldığımız butona tıklayarak da kaydettiğiniz kelimelerinizi Excel formatında bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Konuşarak çeviri yapabilirsiniz:

Diyelim uzun bir metin çevirmek istiyorsunuz ama yazmaya üşendiniz ya da bir kelimenin nasıl söylendiğini biliyor, ancak nasıl yazıldığını bilmiyorsunuz. Bu gibi sorunların üstesinden gelmek için Google Çeviri’nin çok iyi bir çözümü var; Konuşmak! İstediğiniz kelimeyi telefonunuzun mikrofonuna söyleyerek Çeviri’ye aktarabilir ve karşılığını öğrenebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak aslında çok basit. Çeviri ekranına geldiğinizde, görselde işaretlediğimiz mikrofon simgesine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan mikrofon kullanım iznine “Evet” dedikten sonra, sesle çeviri özelliği aktif olacaktır. “Şimdi konuşun” uyarısını gördüğünüzde dilediğiniz kelimeyi söyleyebilir ve karşılığını öğrenebilirsiniz.

Kelimelerin telaffuzlarını sesli bir şekilde öğrenebilirsiniz:

Bir önceki maddemizde sizlere konuşarak çeviri yapabileceğinizi söylemiştik. Şimdi ise bunun aksine dinleyerek öğrenebileceğiniz bir özellikten bahsediyoruz. Çeviri yaptığınız her dile kullanılabilen bu özellikte; istediğiniz kelimenin ya da cümlenin telaffuzunu dinleyerek öğrenebiliyorsunuz. Gayet akıcı ve açık bir şekilde telaffuz edilen kelimeler bir kez tıkladığınızda hızlı, ikinci kez tıkladığınızda ise yavaş bir şekilde söyleniyor.

Bu özelliği kullanırken, çeviri yaptığınız alanın hemen altında bulunan ve görselde mavi ile işaretlenen hoparlör simgesine dokunmanız yeterli olacaktır. Kendi dilinizde de, çeviri yapılan dil de kullanabileceğiniz bu özellik kelimelerin telaffuzlarını öğrenmeniz için çok iyi bir yol olacaktır.

İnternetiniz olmadan da kullanabilirsiniz:

Eğer Google Çeviri uygulamasını daha önce telefon ya da tabletinize indirdiyseniz, internetinizin olmadığı zamanlarda da çevrimdışı olarak çeviri yapabilirsiniz. Yalnız hatırlatmakta fayda var; şu an için bilgisayar kullanıcıları böyle bir özelliğe sahip değil. Sadece mobil kullanıcılar bu hizmetten yararlanabiliyorlar.

Bu hayat kurtaran özelliğin kullanımı ise kablosuz ağa bağlı olduğunuz bir zamanda, çeviri uygulamasını açın. Ekranın herhangi bir yanında, üst kısımdaki dil seçeneğine tıklayın. Daha sonra “Şu dilden çevir:” menüsü üzerinde açılan dillerin yanındaki (görselde yeşil ile işaretli) indir simgesine tıklayın. Cihazınıza kaydedilen dillerin yanında, indirildi uyarısını ve simgesini gördükten sonra (görselde mavi ile işaretli), uygulamayı çevrimdışı olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kelimelerin anlamlarına ve kullanım alanlarını öğrenebilirsiniz:

Google Çeviri hizmeti ile bir kelimeyi iki dil arasında çevirmekten çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Özellikle kelimelerin anlamlarının kafanızda karışıklık yarattığı durumlarda, kelimenin isim mi yoksa fiil mi olarak kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda çevirdiğiniz kelimenin sıfat, isim ve fiil gibi durumlarında nasıl kullanıldığına dair benzer örnek kelimeleri de inceleyebilirsiniz. Bu durumlarla alakalı örnek cümleler de görebileceğiniz bu özellik, bir dile hâkim olmanızı çok kolay hale getirecektir.

Yalnızca linkini yapıştırarak, bütün bir sayfayı çevirebilirsiniz:

Yalnızca çevirmek istediğiniz sitenin linkini Google Çeviri’ye yapıştırıp, komple bir sayfayı istediğiniz dile çevirebiliyor olmanız. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey -özellikle Türkçe’den diğer dillere çeviri yaptığınızda- bir dile ait kalıpların zaman zaman doğru olarak çevrilemiyor oluşu.

Çok hızlı bir şekilde çeviri yapan uygulamanın, maalesef en büyük sorunu bu. Çevirmek istediğiniz dili seçtikten sonra, çevirmek istediğiniz site linkini yapıştırın. Yapıştırdığınız link, çok kısa sürede diğer dil tarafında da mavi renge döndüğünde görselde işaretlediğimiz simgeye tıklayabilir ve çeviri siteye ulaşabilirsiniz.

Tek tıkla çeviri yapabilirsiniz:

Çeviri özelliğinin en güzel yanlarından birisi de çok hızlı bir şekilde çalışması diyebiliriz. Bu özellikte yükleyeceğiniz ufak eklenti ile seçtiğiniz bütün metinleri çok hızlı bir şekilde, başka bir sayfaya gitmeden çevirebiliyorsunuz. Google Chrome kullanıcıları buraya tıklayarak Eklenti sayfasına gidebilir ve eklentiyi kurabilir. Eklentiyi kurduktan sonra seçtiğiniz tüm metinlerde ufak bir çeviri simgesi (görselde kırmızı işaretli) göreceksiniz. Bu simgeye tıklayarak dilerseniz kelime, dilerseniz de cümle çevirisi yapabilirsiniz.

BONUS: Google Çeviri'nin mobil uygulamasındaki kamera ile etrafınızdaki yazıları çevirebilirsiniz:

Google Çeviri mobil uygulamasını açıp kamera sembolüne dokunup telefonu çevrenizdeki yazılara doğrultarak anında çeviri yapabilirsiniz. Standart çeviri kadar stabil çalışmasa da yabancı dilde metinler içeren ürün paketlerinde ya da hiç dilini bilmediğiniz bir ülkedeyken tabelalarda işe yaradığını söylemek mümkün.