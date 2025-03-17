Google'ın yeni Gemini Flash 2.0 modelinin görsel oluşturma özelliği görsellerden filigranları kaldırabiliyor.

Google’ın Gemini yapay zekâ modeli, görseller konusunda da kullanıcıların işini görüyordu. Görsel oluşturma, görsel düzenleme gibi işlevleri vardı. Ancak şimdi gelen bilgiler, Gemini’ın tartışmalı bir yönü olduğunu gösterdi.

Kullanıcılar, yeni Gemini 2.0 Flash modelinin görsel oluşturma ve düzenleme özelliğinin filigranları kaldırabildiğini keşfetti. Hâliyle de bu durum tartışma yarattı.

Filigranları kaldırıp boşlukları doldurabiliyor

Denemelerde, Getty Images başta olmak üzere diğer stok medya sağlayıcıları tarafından yayımlanan birçok görseldeki filigranlarının kaldırılabildiği görüldü. Yani görsellerin sahiplerinden izinsiz kullanımına izin verilmesini sağladı. Sonuçlar mükemmel olmasa da gayet iyi gibi görünüyor. Model, filigran nedeniyle oluşturulmuş boşlukları da doldurabiliyor.

Bu durum, bazı kullanıcıları çok sevindirirken bazılarından telif hakları nedeniyle tepki çekti. Google’ın bu durumu devam ettirip ettirmeyeceği belli değil. Örnek verecek olursak Anthropic’in Claude modeli ve OpenAI’ın GPT’si filigranları kaldırmayı açıkça reddediyor ve bunu “etik değil ve potansiyel olarak yasa dışı” olarak nitelendiriyor.

Gemini 2.0 Flash’ın yapabildiği sürpriz şeyler bunlarla sınırlı değil. Model aynı zamanda hiçbir sorun çıkarmadan ünlülerin ve telif hakkıyla korunan karakterlerin görsellerini de oluşturabiliyormuş. Diğer büyük yapay zekâ modellerinin çoğunda bunları yapmanız mümkün değil.

Görünüşe göre Google, Gemini 2.0 Flash’in görsel özelliklerine pek de sınırlama koymamış gibi. Gemini 2.0 Flash’ın görüntü özellikleri şimdilik “deneysel” olarak sunuluyor. Bu yüzden yakında değişiklikler yaşama ihtimali var.