Google Chrome'a Zararlı Siteleri Gösteren Eklenti Geldi

Google, internet üzerindeki dolandırıcılarla mücadele etmek için yeni bir eklentiyi Chrome tarayıcısına ekledi.

İnternet üzerinde birçok sitede kişisel bilgilerinizin yanı sıra hassas verilerinizi kullanmak isteyen kötü amaçlı kişiler olduğu için Google, dolandırıcı siteleri işaretlemeye izin verecek. Zararlı kodlar ve hackerların olduğu, sisteminize girmeye çalışan kararsız siteler, bundan sonra işaretlenerek ziyaretçileri uyaracak. Yeni gelen bu özellik sayesinde güvenli bir arama ortamı oluşturulabilecek.

Çok küçük bir bağlantı, yazım hatasının sonucunda çok farklı web sitelerine gitmek kolaylıkla yaşanabildiği gibi bu sitelere girişin sonucunda bilgileriniz de dark web’de yayınlanabilir.

Birçok teknoloji şirketi bu sorunu görmezden gelse de Google, bu sorunun farkına vararak yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, zararlı siteleri tespit edip engelleyebilecek. Kullanıcıların tespiti ve raporlarıyla işleyecek sistem sonucunda siber suçluların etkinliklerinin düşürülmesi bekleniyor.

URL ya da diğer verileri kontrol ederek uygunsuz bir şeyin olup olmadığını kontrol edecek sistem sayesinde güvenli bir gezinti amaçlanıyor.

Bilgilerinize ulaşmak isteyen sitelerin çoğu, güvenilir sitelerin benzerlerini yaparak bilgilerinize ulaştığı için Google, sahte bağlantılar veren siteleri işaretleyerek kullanıcıların mağdur olmasını engelleyecek.

Son olarak Suspicious Site Reporter isimli bir eklentiyi duyuran Google, bu eklenti sayesinde şüpheli sitelere işaretler koyarak siteye girmeden önce iki kez düşünmenizi sağlayacak.