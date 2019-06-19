Chrome'da Karanlık Mod Nasıl Aktifleştirilir? (Android)

Günlük hayatta fazlasıyla kolaylık sunan karanlık mod, Android cihazlarda bulunan Chrome uygulamasında nasıl etkinleştirilir?

Gece yarısında uyanan ve saatin kaç olduğuna baktıktan sonra biraz internet aleminde gezinen herkesin onaylayacağı gibi karanlık mod, dijital alemde gerçekleşen gelmiş geçmiş en başarılı özelliklerden birisi. Bu özellik sadece gözlerini korumakla kalmıyor aynı zamanda OLED ekranlar sayesinde cihazınızın bataryasının daha uzun süre dayanmasına olanak tanıyor. Peki Android cihazlarda bulunan internet tarayıcı Chrome'da karanlık mod nasıl aktif hâle getirilir?

Android için Chrome'da karanlık mod nasıl etkinleştirilir?

İlk adım olarak Android cihazınızı elinize alın ve Chrome uygulamasını açın.

Arama çubuğuna chrome://flags kodunu yazın. Bu kod sayesinde uygulama ayarlarını içeren ileri seviye kullanıcı arayüzüne erişeceksiniz.

Sol üstte bulunan arama çubuğuna dark mode yazın ve karşınıza çıkan iki seçeneğin default ayarını enabled olarak değiştirin ve Chrome uygulamasını kapatıp tekrar açın.

Yapmanız gereken tüm işlemler bu kadar. Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde Chrome arayüzünüz ve girdiğiniz internet sitelerinin içeriği karanlık moda uyumlu şekilde düzenlenecektir. Bu seçeneğin deneysel olduğunu hatırlatmakta fayda var. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda aynı ileri seviye kullanıcı arayüzüne girerek değiştirdiğiniz ayarları geri alabilirsiniz.