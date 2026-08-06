Google DeepMind'ın 2010'dan beri liderliğini yürüten Demis Hassabis başka göreve geçiyor. Yerine şirketteki Türk üst düzey yönetici Koray Kavukçuoğlu gelecek.

Teknoloji dünyasının en büyük yapay zekâ merkezlerinden biri olan Google ve çatı şirketi Alphabet, yönetim kademesinde son derece kritik değişikliklere gittiğini duyurdu. Bu değişiklikler, Google’ın yapay zekâ departmanı Google DeepMind’da yapıldı.

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Alphabet CEO'su Sundar Pichai tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Google DeepMind’ın lideri Demis Hassabis bundan böyle Google DeepMind Yönetim Kurulu Başkanı ve Alphabet’ın Baş Bilim İnsanı olarak görev yapacak. Hannabis, yapay zekâ ştırma laboratuvarının kurucu ortaklarından biriydi ve 2010’dan beri DeepMind CEO’luğu yapıyordu.

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Google DeepMind’ın başına Türk yönetici geldi

Hassabis’in boşalttığı günlük operasyonel liderlik koltuğuna ise DeepMind’ın hâlihazırda en önemli isimlerinden biri olan ve Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) görevini üstlenen Türk mühendis ve araştırmacı Koray Kavukçuoğlu getirildi. Kavukçuoğlu, artık Google DeepMind’ın CEO’su olarak görev yapacak. Kendisi, bu pozisyonda Kıdemli Başkan Yardımcısı ünvanıyla direkt olarak Google CEO’su Sundar Pichai’ye rapor verecek.

Kavukçuoğlu, Kasım 2012 itibarıyla Google DeepMind’a girerek şirkete dahil olmuştu. Sürekli yükselen mühendis, Ocak 2024 itibarıyla DeepMind’ın CTO’su oldu. Geçen yılın sonunda ise şirketin Baş Yapay Zekâ Mimarı olarak görev yapmaya başlayarak aynı anda 2 üst düzey yöneticilik pozisyonunda yer aldı. Şimdi ise bu pozisyonlarından DeepMind’ın en üst düzey yöneticiliğine terfi etti. Kavukçuoğlu ile ilgili merak ettiklerinize aşağıya eklediğimiz içieriğimizden ulaşabilirsiniz.

DeepMind içerisindeki tek kritik değişim Hassabis’in görevi devretmesiyle sınırlı kalmadı. Google’ın mevcut Baş Bilim İnsanı Jeff Dean, görevinden ayrılarak "Discovery Loop" adında yeni bir yapay zeka girişimi kuracağını açıkladı. Hassabis’in Alphabet Baş Bilim İnsanı unvanını almasının arkasında da Jeff Dean’in bu ayrılık kararı yatıyor.