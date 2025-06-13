Google DeepMind'ın CTO'su olarak görev yapan Türk araştırmacı Koray Kavukçuoğlu, şirkette yepyeni bir pozisyona getirildi. Kavukçuoğlu, artık Google'ın "Baş Yapay Zekâ Mimarı" olacak ve şirketin geliştirdiği yapay zekâ ürünlerine liderlik edecek.

Yapay zekâ konusunda dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri olan Google, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyordu. Teknoloji devinin yapay zekâ teknolojileri geliştirmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri de bir Türk’tü. Mühendis ve araştırmacı Koray Kavukçuoğlu, bir süredir Google’ın yapay zekâ bölümü Deepmind’ın CTO’su (Baş Teknoloji Sorumlusu) olarak görev yapıyordu.

Şimdi ise Kavukçuoğlu ile ilgili şirkette önemli bir gelişme yaşandı. Google CEO’su Sundar Pichai, şirket içinde gönderilen bir e-posta ile Kavukçuoğlu’nun yeni bir pozisyona atandığını duyurdu. Türk araştırmacı, artık Google’ın yeni yapay zekâ ürünlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

Koray Kavukçuoğlu, Google’ın Baş Yapay Zekâ Mimarı oldu

Şirkette alınan kararın ardından Koray Kavukçuoğlu, Google’ın yeni oluşturduğu “Baş Yapay Zekâ Mimarı” pozisyonuna yerleştirilecek. Ayrıca en üst seviye pozisyonlardan olan “Kıdemli Başkan Yardımcısı” unvanını da alacak. Böylece direkt olarak CEO Sundar Pichai’ye rapor veren bir yönetici olacak.

Yeni pozisyonuyla ABD’nin Kaliforniya eyaletinden Londra’ya taşınacak olan Kavukçuoğlu, DeepMind CTO’luğundan da ayrılmayacak. Yani aynı anda iki pozisyonu yürütmeye devam edecek. Kavukçuoğlu’nun yeni pozisyonuyla Google’ın geliştirdiği yeni yapay zekâ ürünlerinin geliştirilmesine liderlik etmesi amaçlanıyor.

Pichai, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kavukçuoğlu’nun Google’ın dünya lideri modellerini hayata geçirmesine yardımcı olacağını belirtti. Daha sorunsuz entegrasyon, daha hızlı yineleme ve daha yüksek verimlilk gibi hedeflere ulaşmalarını sağlayacağını da ekledi.

Koray Kavukçuoğlu kimdir? Nerelerde çalıştı?

Uzun yıllardır teknoloji sektöründe yer alan Koray Kavukçuoğlu, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu. 2003 yılında ise yine ODTÜ’de aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra ABD’ye giden Kavukçuoğlu, New York Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri üzerinde önce yüksek lisans, daha sonra da doktorasını tamamladı. Doktora süresinde NYU’da yapay zekâ teknolojilerinde öncü olan Yann LeCun’dan eğitim aldı.

Kavukçuoğlu kariyerinde farklı farklı yerlerde çalıştı. 1999-2003 yılları arasında Roketsan’da mühendislik yaptıktan sonra Siemens, NEC Laboratories America ve Google’da staj yaptı. 2011-2012 arasında NEC Laboratories’te araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Kasım 2012 itibarıyla Google DeepMind’a girdi. Sürekli yükselen Kavukçuoğlu, Ocak 2024 itibarıyla DeepMind’ın CTO’su oldu. Şimdi ise aynı zamanda Google’ın Baş Yapay Zekâ Mimarı pozisyonunu aldı.

Google DeepMind nedir?

Kavukçuoğlu’nun teknoloji tarafını yönettiği Google DeepMind, Alphabet’in (Google) bir yan kuruluşu. Bu departman, direkt olarak makine öğrenimi, yapay zekâ gibi teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünyanın en önde gelen yapay zekâ laboratuvarlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. CEO’su ise Demis Haabis.