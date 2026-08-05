Honda Ağustos 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V'de 270 Bin TL İndirim Var!

Honda’nın Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Jazz e:HEV 2.525.000 TL’den başlarken, HR-V e:HEV’de kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Honda, Ağustos 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Jazz e:HEV, HR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, Prelude e:HEV ve CR-V e:HEV modelleri yer alıyor. Liste tamamen hibrit motorlu seçeneklerden oluşuyor.

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Bu içerikte Honda’nın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı satış fiyatlarını inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Honda fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Jazz e:HEV 2.525.000 TL - HR-V e:HEV 2.659.000 TL 2.389.000 TL ZR-V e:HEV 4.970.000 TL - Prelude e:HEV 5.600.000 TL - CR-V e:HEV 6.160.000 TL -

Jazz e:HEV fiyatları - Ağustos 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Crosstar Otomatik 2.525.000 TL -

Jazz e:HEV, Honda’nın kompakt sınıftaki hibrit temsilcisi olarak şehir içi kullanıma uygun boyutları pratik bir gövde yapısıyla birleştiriyor. Crosstar donanımıyla listelenen model, günlük kullanımda kolay manevra kabiliyeti ve hibrit sürüş karakteri arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

Jazz e:HEV opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

HR-V e:HEV fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Elegance Otomatik 2.659.000 TL 2.389.000 TL 1.5L Hibrit Advance Otomatik 2.810.000 TL 2.730.000 TL

HR-V e:HEV, kompakt SUV sınıfında hibrit motorlu seçenek arayan kullanıcılar için listede yer alıyor. Elegance ve Advance donanımlarıyla sunulan modelde Ağustos 2026 döneminde iki versiyon için de kampanyalı satış fiyatı paylaşılmış durumda.

HR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ZR-V e:HEV fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance Otomatik 4.970.000 TL -

ZR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı ve hibrit motor yapısını bir araya getiren modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Advance donanımıyla listelenen araç, aile kullanımı ve şehir dışı yolculuklarda daha kapsamlı bir SUV alternatifi arayanlara hitap ediyor.

ZR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Prelude e:HEV fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.600.000 TL -

Prelude e:HEV, Honda’nın Ağustos 2026 fiyat listesinde yeni ibaresiyle yer alan modellerden biri oldu. Hibrit motorlu yapısı ve Advance donanımıyla listelenen model, ürün gamında daha farklı karaktere sahip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Prelude e:HEV opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CR-V e:HEV fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance Otomatik 6.160.000 TL -

CR-V e:HEV, Honda’nın SUV ailesinde daha üst seviyede konumlanan hibrit modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan araç, geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve aile kullanımına uygun SUV yapısını bir arada arayan kullanıcılara sesleniyor.

CR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.