Google'ın Anısına Doodle Yayınladığı Dilhan Eryurt Kimdir?

Google bugün, hizmet verdiği bölgelerin çoğunda Dilhan Eryurt anısına özel bir Doodle yayınladı. Peki Dilhan Eryurt kimdir? Bu yazımızda Eryurt'un başarılarla dolu kariyerine kısa bir bakış atıyoruz.

Bugün(20 Temmuz) Google ana sayfasını açan internet kullanıcıları, karşılarında Dilhan Eryurt anısına tasarlanmış özel bir Doodle gördüler. Peki Güneş'in ve diğer yıldızların evrimi konusunda son derece önemli çalışmalarda bulunmuş ve keşifler gerçekleştirmiş Dilhan Eryurt kimdir ve Google, neden bu bilim insanı için bir Doodle yayınlama gereği duydu?

29 Kasım 1926 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Dilhan Eryurt, babasının işleri nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi diğer büyük şehirlerde yaşamına devam etti. ODTÜ astrofizik anabilim dalının kurucusu olan Eryurt, 1961-1973 yılları arasında tam 12 yıl NASA’da görev aldı ve NASA’da görev almış ilk kadın Türk bilim insanı olarak tarihe geçti. Eryurt, bilim dünyasına bıraktığı birbirinden değerli çalışmaların ardından 2012 yılında Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

Dilhan Eryurt için yayınlanan Doodle

1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden mezun olan Eryurt, Michigan Üniversitesi’nde lisansüstü, Ankara Üniversitesi’nde ise doktora ve doçentlik çalışmalarını tamamladı. Bir süre Kanada ve ABD’de çeşitli çalışmalarda yer alan Eryurt, ardından NASA’nın Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde Alastair G. W. Cameron ile Güneş’in tarihi üzerine çalışmalarda bulundu ve bu sırada enstitüde bulunan tek kadın astronomdu.

Dilhan Eryurt, gerçekleştirdiği çalışmalar ile Güneş hakkında doğru kabul edilen bazı yanlış bilgilerin doğrularını ortaya çıkardı. Eryurt’un çalışmalarına kadar Güneş’in gittikçe daha parlak bir yıldız haline geldiğine inanılıyordu. Eryurt ise çalışmalarıyla Güneş’in gittikçe parlaklığını kaybettiğini, eskiden daha parlak ve sıcak olduğunu ortaya koydu. Eryurt’un çalışmaları, insanlığın uzaya yeni yeni roketler göndermeye başladığı bir döneme denk geldiği için büyük önem taşıyordu.

İnsanlığın Ay’a ilk kez ayak bastığı Apollo görevindeki çalışmaları nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ’ne layık görülen Eryurt, kıdemli araştırmacı olarak görev aldığı enstitüde iki yıl görevine devam ettikten sonra yıldızların oluşumu ve gelişimi üzerine çalışmalarına devam etmek için Kaliforniya Üniversitesi’ne geçiş yaptı.

NASA’daki çalışmalarına 1973 yılında son veren Dilhan Eryurt, aynı yıl içinde ODTÜ’ye dönerek astrofizik anabilim dalını kurdu. 1988’de altı ay fizik bölümü başkanlığı yapan Eryurt, ardından beş yıl süreyle Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürüttü. 1977 yılında TÜBİTAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü’nün sahibi olan Eryurt, başarılarla dolu kariyerini 1993’te sonlandırarak emekliye ayrıldı.