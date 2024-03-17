Google Drive'ın web sürümüne karanlık mod geleceği ortaya çıktı. Varsayılan olmayacak modu ayarlardan manuel olarak açmak gerekecek.

Teknoloji geliştikçe tüm hizmetler dijitalleşiyor ve bu da gerek akıllı telefonlar gerek bilgisayarlar olsun gün içinde ekrana baktığımız süreyi uzatıyor. Özellikle son yıllarda gittikçe yaygınlaşan karanlık mod, ekran karşısında saatler geçirirken gözlerimizin daha az yorulmasını sağlıyor.

Google, karanlık moda geçiş konusunda en 'hantal' firmalardan biri sayılabilir. Karanlık mod, bazı Google uygulamalarında olsa da bazılarında hala yok. Ayrıca bazı uygulamaların mobil sürümlerinde olmasına rağmen web sürümlerinde bulunmuyor. Yüz milyonlarca kullanıcısı olan Google Drive gibi…

Google Drive'ın web sürümüne nihayet karanlık mod geliyor

Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Drive, mobil uygulamasında karanlık mod sunuyor olsa da web sürümünde bulunmuyordu. Dolayısıyla kişisel ya da iş amaçlı Drive kullanan kişilerin Ay gibi parlayan bilgisayar ekranına bakması gerekiyordu. 9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre nihayet Drive'ın web sürümüne de karanlık mod geliyor.

Ancak karanlık mod, Google Drive'da varsayılan olmayacak. Karanlık moda geçmek isteyen kullanıcılar, sağ üstteki dişli simgesine tıkladıktan sonra önce ayarlar, sonra da görünüm seçeneğine tıklayıp karanlık modu etkinleştirecekler. Google Drive'ın web sürümüne karanlık modun tüm kullanıcılar için ne zaman erişilebilir olacağı henüz bilinmiyor.