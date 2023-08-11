Fotoğraf ve video üzerinden siber zorbalık ve şantaj meseleleri, özellikle de yapay zekâ araçlarının gelişimiyle dünya çapında görülürken bunlara karşı kullanabileceğiniz bir platformdan bahsettik.

Deepfake gibi teknolojilerin yapay zekânın gelişimini takip etmesiyle birlikte artık korkutucu noktalara ulaştığını söylesek hatalı sayılmayız. Bu teknoloj biaşta sadece ünlü kişileri komik hâllere sokarken, Stable Diffusion gibi yapay zekâ modellerinin ortaya çıkıp adeta uçmasıyla kötü amaçlar için kullanılmaya da başlandı.

Örneğin bir kişinin ağzından aslında çıkmamış sözler artık profesyonel bir şekilde o kişi o sözü söylemiş gibi gösterilebiliyor. Daha da kötüsü, yapay zekâ araçlarının gelişimi sayesinde aslında var olmayan görseller oluşturulabiliyor. Buna örnek olarak ünlü isimlerin +18 görüntülerini verebiliriz. Böyle bir duruma maruz kalıp ne yapacağını bilmeyenler için Zet Lorento’nun da önerdiği StopNCII.org’a göz atacağız.

StopNCII.org tam olarak ne?

Stop non-consensual intimate image abuse (yani kişisel görsellerin izinsiz şekilde kötüye kullanımını engelleme) şeklinde açılan bu platform, adından da anlaşılacağı üzere karşılıklı anlaşmaya dayanmayan kişisel görüntü suistimalinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu görüntülere cinsel ilişki, açık alanda izinsiz çekilen fotoğraflar, sahte veya gerçek çıplak görüntüler dahil.

Eğer görüntüleriniz veya bir tanıdığınızın bu tarz görüntüleri internete rızası dışında sızdırılırsa, StopNCII.org’da açtığınız vaka ile bu görüntülerin kaldırılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca işin işten geçmesini beklemeye gerek kalmıyor. Zira kişisel görüntülerinizin paylaşılmasıyla tehdit ediliyorsanız da vaka sistemini kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca belirtmekte fayda var; yayınlanmasından korktuğunuz veya yayınlanmış görüntülerinizi siteye girerken endişe etmenize gerek yok. Çünkü görüntüleriniz siteye yüklenmiyor. Onun yerine görüntülerin hash adı verilen dijital bir kimliği çıkarılıyor ve görüntüler siteye yüklenmeyip cihazda kalıyor.

StopNCII.org nasıl kullanılır?

Adım #1: Siteye girdiğinizde çıkan Kendi Vakanızı Oluşturun seçeneğine tıklayın.

Siteye girdiğinizde çıkan seçeneğine tıklayın. Adım #2: Yaşınızı, görüntülerde yer alanın kim olduğunu ve ne yaptığını seçin.

Yaşınızı, görüntülerde yer alanın ve ne yaptığını seçin. Adım #3: Görüntülerin internette paylaşılıp paylaşılmadığını belirtip ileri seçeneğine tıklayın.

Görüntülerin belirtip ileri seçeneğine tıklayın. Adım #4: Kaldırılmasını istediğiniz görüntüleri ve videoları seçin.

Kaldırılmasını istediğiniz seçin. Adım #5: Vakanızı takip edebilmek için PIN kodu ve e-posta (opsiyonel) belirleyin

Vakanızı takip edebilmek için PIN kodu ve e-posta (opsiyonel) belirleyin Adım #6: Vakanız başarıyla oluşturulduğunda size verilecek vaka numarasını ve PIN kodunu not edin.

Vakanız başarıyla oluşturulduğunda size verilecek vaka numarasını ve PIN kodunu not edin. Adım #7: Platformun katılımcı şirketleri, görüntülerinizden alınan hash eşleştirmeleriyle platformlarındakini karşılaştıracak ve bu sürekli devam edecek.

StopNCII.org’un katılımcı şirketleri arasında Facebook, TikTok, Reddit, Instagram, Bumble, OnlyFans ve Threads bulunuyor. Yani ağı oldukça geniş bir platform. Siz başvurunuzu gönderdiğinizde de bu platformlar kendi içerikleriyle hash eşleştirmesi yaparak izinsiz paylaşılan içerikleri bulup platformdan kaldıracak.

Böyle bir durumda çekinmeden kaynaklı mağduriyetleri de önlemek adına siteyle aranızdaki iletişim anonim olarak gerçekleştiriliyor. Yani ne isminiz ne de görüntüleriniz karşı tarafa iletilmiş oluyor.

Elbette bu gibi durumlarda içeriklerinizi kaldırmak yeterli olmayacaktır. Bu gibi suçlara karışan kişilere karşı mutlaka yasal yollara başvurmanız gerekiyor.