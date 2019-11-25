Google, Fotoğraflar Uygulamasına Yeni Özellikler Ekliyor

Geçtiğimiz ayda Colorize özelliğini kullanıcıya sunan Google, Fotoğraflar uygulamasına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Gelin yeni gelen özelliklere yakından bakalım.

Google, yepyeni bir fotoğraf düzenleme özelliği ile karşımıza çıktı. Bu yeni özellik, Android cihazlarda bulunan Fotoğraflar uygulamasında yer alacak. AndroidPolice’ten gelen bilgiye göre Google’ın Fotoğraflar uygulamasına gelecek yeni fotoğraf düzenleme eklentisi yolda. Android cihazlarda Google Fotoğraflar uygulamasına gelecek bu yeni eklentinin getirdiği yenilikler arasında; resim çizme, önemli noktaları işaretleme ve fotoğraflarınızın üstüne yazı yazma seçeceği bulunuyor.

Google Fotoğraflar uygulamasının internet sitesinde, fotoğraflarınızı nasıl düzenleyeceğinizi adım adım gösteren bir kılavuz yer alıyor. Daha fazla detay için uygulamanın siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uygulamadaki yeni özelliklerden yararlanmak oldukça kolay:

Yeni fotoğraf düzenleme eklentisi, ayrı ve gizli başka bir menü içinde yer almıyor. Uygulamanın altında yer alan düzenleme menüsünden bu özelliklere ulaşabilirsiniz. Android cihazlarda bulunan Google Fotoğraflar uygulamasının sunduğu diğer fotoğraf düzenleme seçenekleri gibi bu yeni özelliklere de ulaşmak oldukça kolay.

Uygulamadaki yeni özellikleri henüz göremiyorsanız biraz beklemeniz gerekebilir. Yeni yeni kullanıma sunulan özelliklerin bütün Android cihazlarda kullanılabilir hâle gelmesinin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Google, daha önce de 'Colorize' adındaki yeni özelliği eklemişti:

Kullanıcılara çektikleri fotoğrafları depolayıp üzerlerinde istedikleri değişiklikleri yapabilmelerini sağlayan Google Fotoğraflar uygulamasına eklenen ve çok ses getiren bu Google hizmeti, siyah beyaz fotoğrafları renklendirmek gibi harika bir özelliğe sahip. Colorize olarak adlandırılan bu özellik, Google yetkilileri tarafından duyurulmasından ancak aylar sonra kullanıma sunulmuştu.

Google'ın son dönemde Fotoğraflar uygulamasında da yaptığı değişimler, kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ek uygulamalardaki özellikleri Fotoğraflar'a getiren Google, yeni dönemde yeni sürprizlerle karşımıza çıkabilir. Bu arada bu yeni özelliklerden deneyimleyip beğendiklerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.