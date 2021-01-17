Google, geçtiğimiz şubat ayında Gboard kullanıcılarına "Emoji Mutfağı" isimli bir özellik sunmuştu. Özellik sayesinde seçtiğiniz birden fazla emoji tek bir emoji haline geliyor. Bizler de oldukça eğlenceli sonuçlar gösteren bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi sizlere anlattık.

Google, geçtiğimiz yılın şubat ayında akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu Gboard klavyesine yeni bir özellik eklemişti. Şirketin "Emoji Mutfağı" ismini verdiği bu özellik, birden fazla emojiyi yan yana getirdiğinizde tamamen yeni ve benzersiz emojiler oluşturmanıza olanak sağlıyordu.

Google'ın sunduğu yeni özelliği bugüne kadar hiç kullanmadıysanız ya da nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, bu yazıyı sizler için hazırladık. Oldukça eğlenceli sonuçlar veren bu özelliği denemeniz için Gboard klavyesinin yanı sıra bu özelliğin desteklendiği uygulamalara sahip olmanız gerekiyor.

Emoji Mutfağı nasıl kullanılır?

Emoji Mutfağı özelliğini destekleyen uygulamalardan birine geçiş yapmadan önce yapılması gereken bir ayar bulunuyor. Emoji Mutfağı'ndan yararlanmak için Gboard ayarlarını açarak Tercihler seçeneğine basın ve bu sayfada yer alan "Emojilere göz atma önerileri" seçeneğini aktifleştirin. Şimdi özelliği kullanmaya başlayabiliriz.

Emoji Mutfağı'nı destekleyen uygulamalar:

Google Mesajlar

WhatsApp

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Messenger

Signal

TextNow

LinkedIn

Yukarıdaki uygulamalardan birinde yazı yazabileceğiniz bir alana geldikten sonra Gboard'daki emoji simgesine tıklayın ve emojilerin bulunduğu sayfaya gelin. Burada kombinasyonunu denemek istediğiniz iki veya daha fazla emojiyi üstüne basarak yan yana getirin. Klavyenin hemen üstünde önerilen emojiler kısmının en solunda kullandığınız emojilerin mükemmel bir şekilde birleştirildiğini göreceksiniz.

Gboard'ın kombine ettiği emojileri bir arkadaşınıza göndermek içinse yapmanız gereken tek şey gördüğünüz önizlemeye basmak olacak. Ardından sizin seçtiğiniz emojilerden oluşturulan yeni emoji, bir sticker olarak karşı tarafa gönderilecek. Buradan da anlayabileceğiniz üzere özellik, uygulamaların sticker desteğine sahip olmasını gerektiriyor.

Gboard'daki Emoji Mutfağı özelliği her emojiyle birlikte kullanılamıyor. Ancak özellik, klavyede gördüğünüz pek çok ifadele ve diğer kategorilerdeki seçili emojilerle birlikte kullanılabiliyor. Desteklenen toplam emoji sayısıysa 220'yi aşmış durumda. Dolayısıyla oluşturabileceğiniz birbirinden farklı sayılamayacak kadar çok emoji kombinasyonu bulunuyor.