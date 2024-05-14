Google, resmî X hesabından Gemini ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Gemini'ın yeni bir özelliği gösterildi. Bu özelliğin GPT-4o'da da bulunuyor olması dikkatlerden kaçmadı. Bu arada Google'ın söz konusu özelliği GPT-4o duyurusundan dakikalar önce gösterdiğini belirtelim.

Teknoloji dünyası, bu hafta oldukça hareketli. OpenAI, dün akşam gerçekleştirdiği bir etkinlikte ultra gelişmiş yapay zekâ modeli "GPT-4o"yu duyurdu. Bugünse ABD merkezli teknoloji devi Google, her yıl düzenlediği I/O etkinliklerini başlatacak. Bu etkinliğin ana teması da tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ olacak.

İşte tüm bunların gölgesinde Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kelimenin tam anlamıyla OpenAI'a misilleme yapan Google, üretken yapay zekâsı Gemini'ın yeni bir özelliğini gösterdi. Gemini, kamera uygulaması üzerinden çevrede neler olup bittiğini kullanıcıya aktaracak.

İşte Gemini'ın yeni özelliğinin gösterildiği o video:

Google Gemini'ın yeni özelliği ile ilgili dikkat çekici özelliklerden bir tanesi, bu özelliğin çok benzer bir versiyonunun OpenAI tarafından duyurulan GPT-4o'da da bulunuyor olması. Buradan şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz; Google Gemini'ın bugün duyurulacak özellikleri, GPT-4o'ya sıkı rakip olacak.

Tabii bunun netleşmesi için bir süre beklememiz gerekecek. Google'ın bu akşam başlatacağı I/O 2024'te resmî duyuru yapması, Gemini ile ilgili tüm bilinmezlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.

Google I/O ile ilgili detaylı bilgi ve etkinliği nasıl takip edeceğinizi öğrenmek isterseniz:

GPT-4o ile ilgili bilgi almak isterseniz: