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Dünyanın İlk Tek Tekerlekli Otonom Güvenlik Robotu Tanıtıldı: 1ROLLO

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Estonya merkezli Rollo Robotics, dünyanın ilk tek tekerlekli otonom güvenlik robotu 1ROLLO'yu tanıttı.

Dünyanın İlk Tek Tekerlekli Otonom Güvenlik Robotu Tanıtıldı: 1ROLLO
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geleceğin güvenlik teknolojileri deyince akla genelde hantal insansız kara araçları ya da yürüyen dört bacaklı robotlar gelir. Ancak Estonya merkezli girişim Rollo Robotics, ezberleri tamamen bozacak sıra dışı bir adımla karşımıza çıktı. Şirket, endüstriyel alanlar ve geniş tesisler için özel olarak tasarlanan dünyanın ilk dengeli tek tekerlekli otonom güvenlik robotu 1ROLLO'yu resmî olarak duyurdu.

Estonya merkezli firma tarafından geliştirilen 1ROLLO, güvenlik sektöründe alışılagelmiş dört tekerlekli mimarileri geride bırakmayı amaçlıyor. Platformun merkezinde,** 60 santimetre çapında geniş tek bir tekerlek** bulunuyor.

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Dünyanın İlk Tek Tekerlekli Otonom Güvenlik Robotu Tanıtıldı: 1ROLLO
1rol
1rol2

Karşınızda 1ROLLO

Endüstriyel tesislerden veri merkezlerine, havalimanlarından geniş üniversite kampüslerine kadar pek çok alanda insan müdahalesine gerek duymadan devriye atabilen bu otonom araç, güvenlik sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

Robot, ürettiği jiroskopik kuvvetler sayesinde sadece hareket hâlindeyken değil, dururken ya da zorlu, engebeli zeminlerde ilerlerken bile dengesini mükemmel bir şekilde koruyabiliyor. Yön değiştirmek istediğinde ise içerideki volan dikey eksende hafifçe eğilerek tıpkı bir motosikletin viraja yatması gibi doğal ve dengeli bir dönüş gerçekleştirebiliyor. Yüksek frekanslı sensörler ve gelişmiş kontrol yazılımları, rüzgârlı havalarda dahi anlık veri işleyerek devrilmeyi önlüyor.

1rol

Tasarımına bakacak olursak 1ROLLO'nun 110 santimetre yüksekliğe ve 45 kilogram ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Saatte 30 kilometre gibi küçümsenmeyecek bir hıza ulaşabilen araç, tek bir şarjla 8 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Bataryası kritik seviyeye düştüğünde ise kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kablosuz şarj istasyonuna yönelerek kendini şarj ediyor ve 7/24 kesintisiz operasyon imkânı sunabiliyor. Ayrıca IP65 sertifikası sayesinde yağmura ve toza karşı dayanıklı. -20°C ile 55°C arasındaki aşırı hava sıcaklıklarında bile sorunsuz görev yapabiliyor.

1ROLLO sadece hareket kabiliyetiyle değil, sahip olduğu gelişmiş algılama sistemleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz üzerinde yer alan 360 derecelik görüş sistemi, bilgisayarlı görüş ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde çevresindeki detayları anlık olarak analiz edebiliyor. Robot; insanları, hareket eden araçları, açık unutulmuş kapıları ya da şüpheli hareketleri anında ayırt edebilme yeteneğine sahip. Tasarımının getirdiği en büyük avantajlardan biri de şüphesiz dar alanlardaki manevra kabiliyeti. Koridorlar, dar kapı girişleri ve kalabalık insan geçişlerinin olduğu noktalarda klasik 4 tekerlekli devasa robotlara kıyasla çok daha rahat hareket edebiliyor.

1rol2

Robotun 2027 yılında piyasaya sürüleceğini belirtelim. Firma, bu robotu doğrudan satmak yerine donanım, bakım, yazılım güncellemeleri ve gelecekteki donanım yükseltmelerini kapsayan abonelik tabanlı bir hizmet modeliyle sunacağını açıkladı.

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