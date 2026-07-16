Yapay zekâ ile müzik üreten Suno, bu kez üretim araçlarıyla değil yaşadığı güvenlik ihlaliyle gündemde. Ortaya çıkan belgeler, platformun eğitim sürecinde kullandığı devasa müzik arşivini gözler önüne sererken telif hakkı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Yapay zekâ destekli müzik üretim araçları son yılların en tartışmalı teknolojileri arasında yer alıyor. Özellikle eğitim verilerinin nereden toplandığı konusu hem müzik sektörünün hem de hukuk dünyasının en çok konuştuğu başlıklardan biri hâline gelmiş durumda. Suno da uzun süredir bu tartışmaların merkezindeki şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

Şimdi ise şirketi çok daha zor durumda bırakabilecek yeni bir gelişme yaşandı. Suno'nun sistemlerine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı sonrasında internete sızan belgeler, yalnızca güvenlik açığını değil, şirketin yapay zekâ modelini eğitmek için kullandığı veri kaynaklarını da büyük ölçüde ortaya çıkardı.

Sızdırılan belgeler milyonlarca şarkıya işaret ediyor

Gizmodo'nun aktardığı bilgilere göre hacker tarafından paylaşılan dosyalarda Suno'nun eğitim altyapısına ilişkin çok sayıda teknik bilgi yer alıyor. Belgelerde YouTube Music, Deezer, Genius, Jamendo, Pond5, Freesound ve IMSLP gibi farklı platformlardan elde edilen içeriklerin modele dâhil edildiği görülüyor.

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En dikkat çeken ayrıntılardan biri ise YouTube Music tarafında ortaya çıkıyor. Dosyalarda yaklaşık 2 milyon müzik videosunun sisteme alındığı belirtilirken, yalnızca bu kaynağa ait 100 bini aşkın saatlik ses verisinin işlendiği ifade ediliyor. Bunun yanında farklı platformlardan gelen on binlerce saatlik ek müzik ve ses kaydı da veri havuzunda yer alıyor.

Suno, güvenlik olayını doğruladı

Şirket yaptığı açıklamada güvenlik ihlalinin aslında 2025 yılında gerçekleştiğini doğruladı. Suno'ya göre sızdırılan kaynak kodlarının önemli bir bölümü artık kullanılmayan eski sürümlere ait ve olayın ardından gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Bununla birlikte saldırganın bazı kullanıcı bilgilerine erişmiş olabileceği de belirtiliyor. Şirket tam kredi kartı bilgilerinin sistemlerinde tutulmadığını söylese de e-posta adresleri, telefon numaraları ve ödeme altyapısına ilişkin bazı verilerin etkilenmiş olabileceği iddiaları teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Telif hakkı davalarında dengeler değişebilir

Suno zaten uzun süredir dünyanın en büyük plak şirketleriyle telif hakkı davaları yürütüyor. Şirket daha önce yapay zekâ modelinin internette erişilebilen geniş kapsamlı müzik arşivleriyle eğitildiğini kabul etmiş ancak bunun "adil kullanım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Yeni sızıntının en önemli yanı ise bu savunmanın ötesine geçmesi. Çünkü ilk kez hangi platformlardan ne ölçüde veri toplandığına ilişkin teknik kayıtlar kamuoyuna yansımış durumda. Hukuk uzmanları, bu belgelerin devam eden telif davalarında önemli deliller arasında gösterilebileceğini değerlendiriyor.

Yapay zekâ şirketleri üzerindeki baskı artıyor

Son dönemde OpenAI, Anthropic, Midjourney ve Suno gibi birçok üretken yapay zekâ şirketi benzer gerekçelerle dava ediliyor. İçerik üreticileri ve hak sahipleri, modellerin telifli eserlerle eğitildiğini savunurken teknoloji şirketleri ise bunun yapay zekâ geliştirme sürecinin doğal bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Suno'da yaşanan son güvenlik ihlali ise yalnızca bir siber saldırı olmanın ötesinde, üretken yapay zekâ sektörünün en tartışmalı konularından biri olan eğitim verilerinin şeffaflığı meselesini yeniden dünya gündemine taşımış durumda.