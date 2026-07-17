Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

Google, yapay zekâ destekli popüler araştırma ve not alma asistanı NotebookLM'in adını Gemini Notebook olarak değiştirdiğini resmî olarak duyurdu.

Google, yapay zekâ alanındaki adımlarını hız kesmeden sürdürürken, sevilen araştırma ve not alma aracı NotebookLM için de köklü bir değişim kararı aldı.

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Şirket tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, uygulamanın adı bundan böyle Gemini Notebook olarak anılacak. Google yetkilileri, bu isim değişikliğinin sıradan bir yeniden markalaşma çalışmasından çok daha fazlası olduğunu söylüyor.

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Gemini Notebook ile neler değişecek?

Yeni dönemde Gemini Notebook, kullanıcıların alıştığı üzere bağımsız bir uygulama olarak hayatına devam edecek ve kendi arayüzü üzerinden hizmet vermeyi sürdürecek ancak bağımsız yapısının arkasında, Google ekosisteminin diğer güçlü üyeleriyle çok daha sıkı bağlar kurulacak.

Şirket bu yeni aracı hem ana Gemini uygulamasıyla hem de Google Arama altyapısındaki yapay zekâ odaklı yeni deneyimlerle doğrudan entegre etmeyi planlıyor. Şirketin gelecek vizyonuna göre kullanıcılar gelecekte kendi oluşturdukları özel not defterlerine doğrudan Google Arama içerisindeki "AI Modu" üzerinden de hızlıca erişebilme imkânına sahip olacaklar.

Gemini Notebook'un geçmişine bakacak olursak, ilk olarak 2023 yılında "Project Tailwind" kod adıyla deneysel bir proje olarak tanıtılan özellik, geçen zaman içerisinde hızla evrildi ve NotebookLM adını aldı. Ardından kullanıcıların yüklediği karmaşık belgeleri analiz eden, bunlardan derinlemesine özetler çıkaran bir yapıya büründü. Şimdi ise Gemini Notebook adıyla hayatımızda yer almaya devam edecek.