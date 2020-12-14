Teknoloji devi Google, başta YouTube olmak üzere birçok Google hizmetinin gün içerisinde bir süreliğine çökmesi hakkında açıklama yaptı. Yaşanan aksiliğin teknik sorunlardan kaynaklandığını belirten şirket, sorundan etkilenen tüm kullanıcılardan özür diledi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, gün içerisinde büyük bir problemle karşı karşıya kaldı. YouTube başta olmak üzere Google Drive, Gmail, Google Meet, Google Dokümanlar, Google Arama, Google Play, Google Home, Google Haritalar ve diğer Google hizmetlerinin bir süre çökmesinin ardından kullanıcılar, yaşanan aksaklığın nedenini merak etmeye başladı.

Gün içerisinde Google basın dairesinden Sputnik'e yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle hizmetlerin çöktüğü, ardından bir süre sonra tüm Google hizmetlerinin yeniden çalışmaya başladığı belirtildi.

Google'dan hizmetlerinin çökmesi hakkında açıklama:

Google'dan yapılan açıklamada, "Bugün, dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sisteminde aksaklıklar meydana geldi, kullanıcıların sistemde oturum açmasını gerektiren hizmetler, yüksek hata katsayısı verdi. Şu anda tüm hizmetler yeniden çalışmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yaşanan aksaklıktan etkilenen herkesten özür dileyen Google, bu durumun gelecekte bir daha yaşanmaması için çalıştıklarının da altını çizdi.

Google hizmetlerine erişilememesi, engelleme ihtimalini akıllara getirdi:

Google hizmetlerine bir süre boyunca erişilememesi, kullanıcıların aklına Türkiye'de hizmetlere ilişkin bir engelleme yapılıp yapılmadığı sorusunu akıllara getirdi. Ancak kısa süre sonra sorunun dünya genelinde yaşandığı, Avrupa ağırlıklı olduğu ve Türkiye'ye ilişkin özel bir erişim sorunu bulunmadığı ortaya çıktı.