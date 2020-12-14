An itibarıyla YouTube başta olmak üzere bazı Google servislerine erişim sağlanamıyor. Gmail, Google Meet, Google Dokümanlar, Slaytlar ve Tablolar gibi hizmetler bir süredir çoğu kullanıcı için servis dışı.

An itibarıyla YouTube, Google Drive, Google Dokümanlar ve diğer Google servislerinde erişim sorunu yaşanıyor. Henüz sorunun neden kaynaklandığına dair bir açıklama ise bulunmuyor.

Ayrıca Google'ın mobil uygulama mağzası olan Play Store'da da bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadıklarını bildiriyorlar. Google hesapları ile kullanılan neredeyse tüm uygulamalarda sorunlar devam ediyor.

DownDetector verilerine göre Google ve Google hesaplarının bağlı olduğu tüm hizmetlerde sorun yaşanan bölgeler:

Haritaya göre erişim sorunlarının dünya genelinde yaşandığını ve Avrupa ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Özetlemek gerekirse Türkiye'ye ilişkin özel bir erişim sorunu bulunmuyor.

Google ve hizmetlerine ilişkin bir engelleme söz konusu değil:

Hayır, yaşanan son problemler, Türkiye'de servislere ilişkin bir engelleme yapılmasıyla ilgili değil. Bu tarz engellemeler öncesinde BTK ya da bağlı resmi diğer kurumlardan yine resmi açıklamalar yapılır, engelleme kararı kamuoyu ile paylaşılır. Google ve servislerine ilişkin erişim sorunu, Google'ın kendi sunucularından ya da veritabanından kaynaklanıyor.

Gmail açılsa bile 'hesabınız bulunamadı' hatası veriyor:

Gmail giriş ekranına ulaşsanız dahi hesabp bilgilerinizin hatalı olduğuna dair mesajla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda endişe etmenize gerek yok, Google sorunu çözdükten sonra muhtemelen hesaplara giriş yapabileceğiz.

Google'a yönelik köklü bir siber saldırı söz konusu olabilir:

Şu ana kadar yaşananlar erişim sorunlarının sunucular yerine veritabanını hedef aldığını gösteriyor. Henüz Google tarafından resmi bir açıklama olmasa da böylesine kapsamlı bir sorunun nedeni, Google'a yönelik ciddi bir siber saldırı olabilir.

Erişim sorunu yaşanan tüm Google hizmetleri:

Google arama,

YouTube,

Gmail,

Google Drive,

Google Classroom,

Google Play,

Google Home,

Google Meet,

YouTube Music,

Google Stadia,

Google Hangouts,

Google Takvim,

Google Haritalar,

Google Duo,

Blogger.

NOT: Google servisleri, Chrome dışındaki Firefox ve Opera gibi tarayıcılardan zaman zaman açılabiliyor, ancak bu erişimlerin şu an için sağlıklı olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Servislere ulaşsanız bile anlık kesintiler yaşayabilirsiniz.

Google'a erişim sorunları düzelmeye başladı:

Downdetector.com üzerinde Google ve hizmetlerine yönelik yapılan geri bildirimlerin sayısında şu anda bir azalma söz konusu. Bizler de yaptığımız testlerde, yukarıdaki Google servislerine erişebildik.

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