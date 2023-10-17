Google, internet ortamında çocukları ve gençleri korumak için yasal olarak atılması gereken adımların listesini yayınladı. Google, kişiselleştirilmiş reklamların yasaklanmasını ve küresel çapta çalışmalar yapılmasını istiyor.

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve internet kullanımı, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak bu durum, özellikle de çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler için risk oluşturabiliyor. Neticede internet ortamında art niyetli bireylerle karşılaşma olasılığımız hayli yüksek. Hâl böyle olunca hükûmetler, internet ile ilgili bazı düzenlemeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

İnternet dünyasının en büyük isimlerinden bir tanesi, hiç şüphesiz Google. Bugün hemen her kullanıcı, Google'ın en azından bir hizmetinden faydalanıyor. Yani internetle ilgili düzenlemelerin en önemli muhataplarından bir tanesi de Google. Bunun bilincinde olan şirket, şimdi konuyla ilgili uzun bir makale yayımladı. Şirketin blog sayfasında paylaşılan bu makale, 18 yaşından küçük bireylerin, internetteki risklerden korunmaları için yasal olarak neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Google'a göre reşit olmayan bireyleri internetin risklerinden korumak için yapılması gerekenler:

Google'ın "Çocukları ve Gençleri Çevrim içi Ortamda Korumak için Yasal Çerçeve" başlıklı makalesi, yapılması gerekenleri birkaç ana başlık ve bu ana başlıklardaki alt başlıklarla anlatıyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden, Google'ın tavsiyelerine bakalım:

Çocukların ve gençlerin çıkarları ile gelişim aşamalarına saygı gösterilsin:

Çocukların ve gençlerin çıkarlarını ön planda tutacak ürün ve hizmetler için araçlar geliştirilsin.

ürün ve hizmetler için araçlar geliştirilsin. Yaş tespiti sırasında kullanıcı haklarının ihlal edilmesi engellensin .

. Ebeveyn izinleri ile çocukların ve 18 yaşına kadar olan bireylere yönelik korumaları artırılsın.

Yaş gruplarına uygun kontrol kademesi ve özellikler oluşturulsun:

Gençlerin artan yeteneklerini keşfetmelerini ve özerkliklerini sağlamak için güçlü ebeveyn kontrolleri oluşturulsun.

oluşturulsun. Çevrim içi ortamda sunulan hizmetler, yaş gruplarına göre ruh sağlığını korumaya yönelik adımlar atsın.

ruh sağlığını korumaya yönelik adımlar atsın. Çocuklara ve gençlere yönelik kişiselleştirilmiş reklamlar yasaklansın.

Çocuk ve gençlere sunulacak avantajlar korunurken, içeriklerdeki riskler azaltılsın:

Gençlere ve ebeveynlere kontrol sağlayacak araçlar sunan platformlar kurulsun.

araçlar sunan platformlar kurulsun. Çevrim içi ortamda hizmet verenlerin, şeffaf bir politika benimsemesi zorunlu kılınsın.

Gözetim ve hesap verebilirlik düzeyi artırılsın: