İstisnasız hepimizin kullandığı Google Maps’in birbirinden farklı özelliklerini biliyor musunuz? Hayır, yön bulmak gibi basit bir eylemden bahsetmiyoruz.

Eminiz ki Maps’i kullanan herkes zaten bu basit özellikleri biliyordur. Bu yazımızda 7 farklı Google Maps özelliklerini ele alacağız.

Hazırsanız başlıyoruz!

Doğrudan mesafe ve alan ölçüyor.

Normalde Google Maps, iki yer arasındaki mesafeyi söylüyor. Fakat doğrudan bir “kuş uçuşu” mesafeyi hesaplamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte bu özelliği sağlayan Google Maps için yapmanız gereken şey Web üzerinden bir noktaya sağ tıkladıktan sonra “mesafeyi ölç” demeniz.

Ardından başka bir konuma tıklayarak o iki nokta arasındaki kuş uçuşu mesafeyi rahatlıkla ölçebilirsiniz.

Asfaltlanmamış yolları bulmak ister misiniz?

Google Maps, karşımıza hep yapılmış yolları çıkarıyor. Peki ya asfaltlanmamış yol ve patikaları da görebileceğinizi söylesek? Bisiklet ve yürüyüş katmanı ile bu özelliği kolayca aktive edebilirsiniz.

Çift dokunma ile ekranı yakınlaştırabilirsiniz.

Birçok insanın bildiği bir özellik olabilir ancak pek çoğumuz hâlâ bundan bihaber. Özellikle toplu taşımalarda, alışveriş yaparken ya da eliniz doluyken kolaylıkla kullanacağınız bu hile sayesinde artık iki elinizi de doldurmaya gerek kalmayacak.

Yapmanız gereken tek şey haritaya çift dokunup parmağınızı basılı tutup yakınlaştırmak. Bu esnada aşağı ve yukarı da sürükleyebilirsiniz.

Arabanızı nereye park ettiğinizi hatırlayabilirsiniz.

Artık uzun uzun park yerinizi hatırlamaya son! Google Maps sayesinde bu dertten kurtulabilirsiniz. Yapmanız gereken, mobil uygulamada harita üzerinde mavi noktaya dokunmak, ardından panelden açılan “park yerini kaydet” kısmına tıklamak.

Aramak içinse uygulama içinde “park” yazarak bulabilirsiniz.

Kendi konumunuzu kaydedebilirsiniz.

Bu özellik de aslında biliniyor olabilir ancak herkesin haberdar olduğunu sanmıyoruz. Harita üzerinde bir konum seçerek buraya “ev”, “iş yeri” veya başka bir etiket ekleyebilirsiniz. Böylece bu konumu kolayca bulabilir, gideceğiniz, geleceğiniz adresi de buraya göre ayarlayabilirsiniz.

Bir kaza gördüyseniz bunu diğer insanlara bildirebilirsiniz.

Navigasyon hâlindeyken mobil uygulamada arama butonunun içinde bir artı simgesine dokunarak listelenen seçeneklerden “kazalar”a tıklayabilirsiniz. Bu seçeneklerin içinde trafik, yol çalışması gibi opsiyonlar da mevcut.

Ziyaret ettiğiniz yerler hakkında yorum yapın.

Google Maps’in mobil uygulamasında “katkıda bulun” kısmı, bu amaca hizmet eden güzel bir uygulamadır. Son zamanlarda ziyaret ettiğiniz yerler hakkında bazı soruları yanıtlayabilir, bu yanıtlarınızla diğer insanları da bilgilendirebilirsiniz.

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