TÜİK, 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi raporunu paylaştı. Rapor, Türkiye'nin toplam nüfusunu ve diğer nüfus verilerini bizlerle buluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verilerini bizlerle buluşturdu. Rapor, Türkiye’nin toplam nüfusunu, geçen yıl nüfusun ne kadar arttığını, İstanbul gibi il bazlı nüfus sayısını ve daha fazlasını bizlerle buluşturdu.

Verilere göre 2024 yılında nüfus artış hızı binde 3,4 oldu. 2023 yılında ise bu oran binde 1,1 idi. Geçen yıl, ülkemizdeki 40 ilin nüfusunda azalma görüldü.

Toplam Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin kişiye yükseldi

TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu, 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 644 bin 944 kişiye yükseldi. Bunlardan 42 milyon 853 bini erkekken 42 milyon 811 bin kişi kadın olarak kayıtlara geçti. Yani Türkiye’nin %50,02’sini erkekler, %49,98’İni ise kadınlar oluşturuyor.

Yabancı nüfusa dair de veriler var. Sonuçlara göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus sayısı önceki yıla kıyasla 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 oldu. Bunların %48,3’ünü erkekler, %51,7’sini kadınlar oluşturuyor.

İstanbul nüfusu 15 milyon 701 bin kişi oldu

İstanbul’un nüfüsunda da artış yaşandı. Buna göre 2023’e kıyasla en kalabalık şehrimizde yaşayan sayısı 45 bin 678 artarak 15 milyon 701 bin 602’ye yükseldi. Türkiye nüfusunun %18,3’ü, İstanbul’da yaşıyor.

Türkiye’deki en kalabalık şehirler

İstanbul – 15.701.602 Ankara – 5.864.049 İzmir – 4.493.242 Bursa – 3.238.618 Antalya – 2.722.103

Türkiye’de en az nüfusun bulunduğu şehirler

Bayburt – 83.676 Tunceli – 86.612 Ardahan – 91.354 Gümüşhane – 142.617 Kilis – 156.739

Ortanca yaş 34,4’e çıktı

Bunlar dışında Türkiye’nin ortanca yaşında da yükselme görüldü. Öyle ki 2023’te 34 olan yaş, geçen sene 34,4’e çıktı. Cinsiyet bazlı baktığımızda ise ortanca yaşın erkeklerde 33,7, kadınlarda ise 35,2’ye çıktığını görüyoruz.

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.