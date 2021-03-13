Google Haritalar'a, kullanıcıların eksik ya da yeni yolları ekleyebilecekleri, hatalı yollarda düzenlemeler yapabilecekleri yeni bir özellik geliyor. Özellik, önümüzdeki aylarda 80'den fazla ülkede kullanıma sunulacak.

Google Haritalar, dünyanın en çok kullanılan harita servislerinden biri. En güncel bilgiler ile hizmet vermek için sürekli geliştirilen servise, kullanıcıların geliştirmelere katkı sağlama oranını artırmayı hedefleyen yeni bir özellik geliyor.

Özellikle yeni yolların Google Haritalar'da daha hızlı yer almasını sağlamak ve hatalı bilgilerin kullanıcıların desteğiyle daha kısa sürede düzenlenmesini sağlamak için geliştirilen özellik ile birlikte artık dileyen herkes Google Haritalar'da masaüstünde yolları düzenleyebilecek.

Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler denetlenerek yayına alınacak:

Google Haritalar'a eklenen yeni özellik sayesinde yeni bir yolu harita üzerinde çizerek ekleyebilecek, hatalı ya da ters yön olarak yer alan bir yeri ya da ismi değişen bir yolu kullanıcılar diledikleri gibi güncelleyebilecekler. Aynı zamanda bu yeni bilgileri fotoğraflarla doğrulamak için Google'a görüntüler de iletilebilecek. Özelliği kullanmak ise oldukça pratik. Masaüstü üzerinden maps.google.com'u ziyaret eden kullanıcılar, yan menüden 'Haritayı düzenle' seçeneğini seçerek 'Eksik Yol' menüsünden yolları çizerek haritaya ekleyebilecek. Aynı menüden hatalı bilgileri düzenlemek de mümkün olacak.

Google Haritalar'a kullanıcılar tarafından eklenen yol bilgileri, Google tarafından kontrol edildikten sonra doğru olduğunun tespit edilmesi durumunda yayına alınacak. Google, bu yeni yol düzenleme aracı ile birlikte kullanıcı katılımının gücü sayesinde her daim en güncel bilgileri en hızlı şekilde sunmayı hedefliyor. Özellik önümüzdeki aylarda 80'den fazla ülkede kullanıma sunulacak ancak henüz bu ülkelerin hangileri olduğuna dair bir liste yer almıyor.

Özelliğin nasıl kullanıldığını merak ettiyseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: