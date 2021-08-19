2019 yılında Google'dan ayrılan bir mühendis, Google'ın Trump'a yönelik olumsuz haberlerin arama sonuçlarında üst sıralarda çıkması için algoritmalarında değişiklik yaptığını açıkladı. Mühendis, şirketin bunu sağlamak için eski haberlerle yeni haberleri dijital olarak eşleştirdiğini söyledi.

İnternet'tin ve sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisi tartışılmayacak derecede büyük. Bunun geçmişte yaşanan bir örneği henüz ortaya çıktı. Google'ın eski bir mühendisi, şirketin ABD eski başkanı Donald Trump'ı hedef almak için algoritmalarında değişiklik yaptığını itiraf etti.

Geçmişte Google'da üst düzey bir mühendis olarak görev yapan Zach Vorhies, The Epoch Times'a verdiği bir röportajda, bu amaç doğrultusunda algoritmaların, Donald Trump hakkında ana akım medyada çıkan olumsuz haberlerin Google'da üst sıralarda çıkaracak şekilde programlandığını söyledi.

'Belirli anahtar kelimeler bazı şeyleri tetikleyebiliyor'

Google'daki iş deneyimi hakkında bir kitap yazan Vorhies, komplo teorilerini teori olmaktan çıkarıp bir gerçek olarak sunmak istediğini belirterek "İnsanlar, belirli anahtar kelimelerin algoritma içindeki bazı şeyleri tetiklediğinden şüpheleniyorlar. Bu gerçekten oluyor." dedi.

Vorhies, Trump hakkında çıkan yeni haberlerin eski haberlerle dijital olarak eşleştirilerek arama sonuçlarında yukarılarda kalmasını sağladıklarını "Bunu yapıyorlar. Bir grafik, bir ağaç falan gösteriyorlar ve bunun sekiz güne yayılan bir süper-haber olduğunu söylüyorlar." sözleriyle açıkladı.

'Yeni bir haber beş günlük bir haberle eşleştirilebiliyordu'

"Trump/Comey (eski FBI Başkanı James Comey) olayında haberleri sonuçların en üstünde tutabildiler çünkü algoritma, yeni bir haberi son beş gün içerisinde çıkan bir haberle eşleştirebiliyordu. Ana akım medyanın arama sonuçlarında en üstte çıkabilmek için haberlerini yapılandırmasına izin verildi."

Zach Vorhies, Google'dan 2019 yılında ayrıldıktan sonra tam 950 sayfalık şirket içi belgeleri ABD Adalet Bakanlığına teslim etmiş. Bakanlığın bu belgelere dayanarak herhangi bir adım atıp atmadığı ise bilinmiyor.