ABD'li bir senatör, "Açık Uygulama Piyasaları Yasası" isimli bir taslak hazırladı. Google ve Apple'ın uygulama mağazalarını bypass etmeyi amaçlayan yasa taslağı, Google ve Apple'ı rahatsız ediyor. Ancak başta mobil uygulama geliştiriciler olmak üzere ciddi bir kesim, bu yasa tasarısının derhal uygulamaya konması gerektiğine inanıyor.

Mobil uygulama pazarı giderek büyürken ABD merkezli teknoloji devleri Google ve Apple, mobil uygulama geliştiricilerin hedefine oturmuş durumda. Zira bu şirketlerin uygulama mağazalarından elde ettiği kazanç, pek çok geliştiriciye göre adil değil. Hal böyle olunca da konuyla ilgili şikayetler her geçen gün artıyor. Hatta Apple ile Epic Games arasında yaşanan gerilim, mahkemeye bile taşınmış durumda.

Şimdiyse ABD yönetimi, konuyla ilgili yeni bir adım atmış gibi görünüyor. ABD'li senatörlerin geçtiğimiz hafta hazırladığı bir yasa tasarısı, Google Play Store ve App Store'u bypass edecek gibi görünüyor. Söz konusu yasa tasarısı kabul edilirse, özellikle de Apple ile ABD hükümeti karşı karşıya gelmiş olacak. Çünkü Apple, bulduğu her fırsatta App Store'u ön planda tutmaya devam edeceğini ve üçüncü taraf uygulama yüklemelerine izin vermeyeceğini söyleyip duruyor.

ABD'de hazırlanan yasa tasarısı neler içeriyor?

Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan tasarı, "Açık Uygulama Piyasaları Yasası" olarak isimlendiriliyor. Bu tasarıya göre Google ve Apple'ın, kullanıcılara üçüncü taraf uygulama yüklemek için izin vermek zorunda kalacaklar. Bu durum, Google için büyük bir sorun olmasa da Apple için kritik bir önem arz ediyor. Android ekosistemindeki kullanıcılar zaten, oldukça kolay bir şekilde üçüncü taraflardan uygulama yükleyebiliyorlar.

Tasarıya göre geliştiriciler, uygulamaları için istedikleri tutarları Google Play ve App Store'un altında tutabilecekler. Üstelik kullanıcılar, bu durumdan bildirimler aracılığıyla haberdar olacak. Öte yandan Google ve Apple, bu tasarı kapsamında kullanıcılardan topladıkları kamuya açık olmayan kullanıcı verilerini kullanamayacak hale gelecekler. Richard Blumenthal, yasa ile mobil uygulama dünyasındaki rekabet duvarlarının tamamen yıkılacağını ifade ediyor.

"Uygulama mağazalarındaki koşullar, rekabete hakaret"

ABD'deki antitröst uygulamalarını inceleyen komitenin üyelerinden Marsha Blackburn, Açık Uygulama Piyasaları Yasası'nın bir numaralı destekçisi. Uygulama mağazalarındaki mevcut işleyişin rekabete hakaret olduğunu ifade eden Blackburn, böyle bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ayrıca başta Spotify olmak üzere Match Group ve Tile gibi yazılım şirketleri de yasanın derhal uygulamaya konulması yönünde bildiriler yayımladılar.

Google ve Apple yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu yasa tasarısının kullanıcı güvenliğini ciddi anlamda riske atacağı ifade edildi. Apple, konuyla ilgili olarak katı kurallar sayesinde kullanıcıların güvenliğini sağladıklarını söylerken eski bir Google yöneticisi ise bu tür bir yasanın kullanıcıların gözüne parmak sokmak gibi tehlikeli bir fiil olacağını belirtti.