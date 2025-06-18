Samsung'dan sonra Google da iOS 26'yle iPhone'lara eklenecek özellikler konusunda Apple ile dalga geçti. Şirket, kendi telefonlarında bu özelliğin yıllardır bulunmasına vurgu yaptı.

Apple, 9 Haziran’da gerçekleştirdiği WWDC 2025 lansmanıyla iOS 26’yı resmen duyurmuştu. Samsung da fırsatı kaçırmayarak bu yıl da Apple’ın iPhone’lara getirdiği yeni özelliklerin kendisinde uzun zamandır olduğunu belirten bir paylaşım yaparak şirketle makara yapmıştı. Şimdi ise benzer bir hamle Google’dan geldi.

Google, uzun süredir “BestPhonesForever” isimli biri video serisi paylaşıyor. Bu videolarda iyi arkadaş olan bir Google Pixel ile iPhone’un yer aldığını görüyoruz. Şirket genel olarak videolarda iPhone’lar ile dalga geçiyordu. Şimdi ise bu serinin iOS 26’yı tiye alan yeni bir videosu paylaşıldı.

Google, iOS 26'yı böyle tiye aldı:

Bu sefer Google Pixel ile iPhone’un bir podcast yaptığını görüyoruz. 1 dakikalık videoda, Apple’ın iOS 26 ile iPhone’lara getirdiği özelliklerin Pixel özelliklerinden ilham aldığı ve uzun süredir bulunduğu ifade ediliyor. Hatta bazı özelliklerden tek tek bahsedildiğini de görebiliyoruz.

Bunlardan biri Canlı Çeviri özelliği. Canlı çeviri iPhone’lara gelirken Pixel telefonlarda 4 yıldır vardı. Aramalarda bekleme durumunda sizin için aramayı tutan ve yeniden başladığında sizi bilgilendiren özelliği ise 5 yıldır Pixel’de bulunuyordu. Ayrıca kimin aradığını bilmenizi sağlayan yeni iOS 26 özelliği çağrı taraması (call screening) özelliği ise 7 yıldır Pixel telefonlarda sunuluyordu.

Birbiriyle büyük rekabet içerisinde olan şirketlerin bu tarz hamleler yoluyla birbiriyle atışması eğlenceli görüntüleri ortaya çıkarıyor. Google’ın bu videosu da bunun son örneği oldu. Şirketlerin sürekli birbirlerinden ilham alan özellikler çıkardığını biliyoruz. Samsung, Apple, Google gibi tüm taraflar bunu sık sık yapıyor. Bu yüzden böyle atışmaları eğlence olarak görmekte fayda var.