Google'a Bir Darbe Daha: Bu Kez de Kanada, Tekel İlan Etti!

Google, bu kez de Kanada'da tekel ilan edildi. Kanada hükûmeti, Google'ın reklamcılıkla ilgili iki aracını satmasını istiyor. Ayrıca para cezası da gündemde. Ancak Google, bundan korkmadıklarını söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, son dönemlerde tekelleşme meseleleriyle uğraşıyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD hükûmetinin Google'ı parçalamak için harekete geçtiğinden bahsetmiştik.

Şimdiyse Google'a yeni bir darbe daha indirildi. Bu kez de Kanada, Google'ın internet reklamcılığı kategorisinde tekel olduğunu açıkladı. Kanadalı yetkililere göre Google, pazardaki konumunu kötüye kullanıyordu.

Kanada, Google'ın iki reklam aracını satmasını istiyor!

Kanada Rekabet Bürosu tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Google, reklamcılık ile ilgili iki aracını satmalı. Ayrıca Google, Kanada yasalarına uyumlu hâle gelirken tekel nedeniyle para cezasına da çarptırılmalı. Ancak tüm bunlar, görülecek dava ile belli olacak.

Google, konuyla ilgili açıklamasında Kanada'ya sert çıktı. Kanada hükûmetinin internet reklamcılığı konusundaki rekabeti görmezden geldiğini söyleyen bir sözcü, açılan davadan korkmadıklarını ve kendilerini savunmak için sabırsızlandıklarını söyledi.