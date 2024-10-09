Google'ı tekel ilan eden ABD Adalet Bakanlığı, rekabeti artırmak için şirkete bazı öneriler sundu. Buna göre yakında teknoloji devinin parçalandığını görebiliriz. Android, Chrome gibi hizmetler şirketten ayrılabilir.

Google, ağustos ayında ABD Adalet Bakanlığı ile arasındaki davayı kaybetmişti. Mahkeme teknoloji devini “tekel” olarak ilan ederken ülkede rekabetin önüne geçtiğini ve bu yaklaşımını devam ettirme eğiliminde olduğu sonucuna varmıştı. Ancak hâlâ şirkete bir ceza kesilmemişti. Yetkililer, faaliyetleri konusunda inceleme yapacak ve şirkette bir değişiklik yapıp yapmayacağını takip edecekti.

Şimdi ise bakanlıktan şirketin yasa dışı faaliyetlerini düzeltmek ve rekabeti yeniden canlandırmak için öneriler geldi. The Verge tarafından paylaşılan 32 sayfalık yeni belgede, yakında Google’ın çok büyük değişikliklere gidebileceği görüldü.

Google’ın bazı bölümleri şirketten ayrılabilir

Öneriler, şirketin hem faaliyet hem de yapısal açısından bazı değişikliklere uğrayabileceğini içeriyor. Bunlar arasında parçalanması da var. Öyle ki yakında bazı bölümlerinin ayrıldığını görebiliriz. Bunlar Chrome, Android veya Google Play olabilir. Tabii Google’dan henüz resmî bir açıklama yok. Yani şimdilik sadece bir öneri. Şirketin böyle bir hamle yapıp yapmayacağını zaman gösterecek.

Ayrıca yetkililer, Google’daki en büyük sorunun arama konusundaki yaklaşımları olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere şirket, Apple gibi markalara cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için milyarlarca dolar ödüyordu. Bakanlık da bu yüzden rakiplerin arama konusunda rekabet etmediğini söylüyor. Bu da yakında varsayılan olarak Google’ı cihazlarda arama motoru olarak görmeyebileceğimizi gösteriyor.

Bunlar dışında bakanlığın değerlendirdiği diğer çözümler arasında Google’ın kullanıcıların kendilerine en uygun arama motorunu seçmesini sağlayacak farkındalık kampanyalarına destek sağlaması da var. Yani direkt olarak kullanıcı davranışını etkileyecek konulara da yer verilmiş.

Kısacası yetkililer, sektördeki rekabeti artırmaya ve Google’ın dominasyonunu azaltmaya kararlı. Teknoloji devinden nasıl adımlar geleceğini ilerleyen dönemde göreceğiz.