Google, URL kısaltma amacıyla oluşturulan "goo.gl" linklerinin önümüzdeki ay itibarıyla devre dışı bırakma planından geri adım attı. Şirkete göre aktif linkler çalışmaya devam edecek.

Google, 2019 yılında URL kısaltma aracını resmen kapatmıştı ancak bu araç ile oluşturulan ve “goo.gl” olarak da bilinen linkler çalışmaya devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan bir açıklamada ise 25 Ağustos 2025 itibarıyla "https://goo.gl” formatındaki URL kısaltma aracıyla üretilmiş tüm linklerin devre dışı bırakılacağı ve çalışmayacağı duyurulmuştu.

Dün ise bu konuda bekleyen bir gelişme yaşandı. Google, dün paylaştığı bir blog gönderisinde kısa url’ler hakkındaki planlarında değişiklik yapacağını ve geri adım atacağını duyurdu. Tüm linkleri devre dışı bırakma planından vazgeçti.

Aktif linkler çalışmaya devam edecek, diğerleri devre dışı bırakılacak

Google’ın aktardığına göre aktif olarak kullanılan “goo.gl” linklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve bu linkler 25 Ağustos’tan sonra da sorunsuz çalışmaya devam edecek. Aktif olarak kullanılmayan linklerin ise 25 Ağustos’ta resmen fişi çekilecek. Açıklamada, bu linklerin sayısız dosyada, videoda, gönderilerde ve dahasında gömülü olduğunu, bu yüzden karar değişikliğine gidildiği belirtildi.

Teknoloji devi, ilk açıklamasında kısa URL’lerin yıllar boyunca trafiklerinin azaldığını, hatta son bir ayda çok büyük çoğunluğunun herhangi bir aktivite göstermediğini belirtmişti. Muhtemelen gelen tepkilerin ve hâlâ kullananların olması nedeniyle kararında değişiklik yaparak aktif linklere dokunmamayı tercih etti.