Google, URL kısaltma amacıyla oluşturulan "goo.gl" linklerinin önümüzdeki ay itibarıyla çalışmamaya başlayacağını duyurdu. Şirketin kısaltma aracı 2019'da kapansa da bağlantılar çalışmaya devam ediyordu.

Google’ın ilk olarak 2009’da başlattığı, “goo.gl” olarak da bilinen URL kısaltma aracı, yıllar boyunca devam eden faaliyetlerinin ardından 2019 yılında resmen kullanımdan kaldırılmıştı. Ancak bu araç ile oluşturulan mevcut bağlantılar hâlâ çalışmaya devam ediyordu. Şirket, geçen yıl bağlantıları da kullanımdan kaldıracağını duyurmuştu.

Geçen yılki açıklamada kısa URL’lerin trafiklerinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle bu bağlantıların artık erişilebilir olmayacağı belirtilse de ne zaman kapatılacakları hakkında bir bilgi paylaşılmamıştı. Bugün ise beklenen açıklama geldi ve goo.gl linklerinin ne zaman çalışmayı bırakacağı duyuruldu.

Kısa linkler, 25 Ağustos itibarıyla çalışmamaya başlayacak

Şirket tarafından yapılan resmî açıklamaya göre "https://goo.gl” formatındaki URL kısaltma aracıyla üretilmiş tüm linkler, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla çalışmamaya başlayacak. Bu tarihten sonra linklere tıklayan kullanıcılar, “404” hata mesajı ile karşılaşacaklar.

Google, URL kısaltma aracını 2019 yılında insanların internet alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle sonlandırdığını ifade etmişti. Trafiklerdeki düşüş de bağlantılara da son verilmesini sağladı. Şimdiden bu tür bağlantıya tıklayanlar, “yakında bu link çalışmayacak” tarzı uyarı ifadeleriyle karşılaşacak. Bu tarz link kullananların farklı kısaltma araçlarına yönelmesinde fayda var.