Google, uzun bir zamandır kullanıcılarına sunduğu 'Koyu Tema'yla ilgili yeniliklere gitmeye karar verdi. Birçok kullanıcının daha koyu olmasını istediği temanın yeni bir versiyonu daha geliyor.

Önümüzdeki günlerde arama sayfasına hava durumu, trend haberler, dizi ve film önerileri gibi özellikleri eklemeyi planlayan Google’ın bu özelliklerin yanı sıra bir diğer hedefi ise ‘koyu tema’sını daha da koyulaştırmak.

Çok sayıda kullanıcı Google, Youtube, Instagram, Twitter ve daha birçok platforma girdiğinde parlak ve bembeyaz bir ekran görmekten hoşlanmıyor ve bu yüzden karanlık temayı tercih ediyor. Google ise yeni ve daha 'koyu' temasıyla ilgili çalışmalara başladı.

Koyu değil ‘zifiri karanlık’ tema yolda

Kullanıcılar, koyu tema konusunda ikiye bölünmüş durumda; bir kısmı şu anki grili koyu modun yeterince iyi olduğunu düşünürken, bir kısmı ise yeterince karanlık olmayan bu modu rahatsız edici buluyor. Google, kullanıcılarının kalbini kırmadan iki tarafı da memnun edecek yeni temasının testlerine başladı. Bu testlere göre Google, Koyu ve Daha Koyu Tema olmak üzere kullanıcılarına iki seçenek sunacak.

Google Chrome kullanıcıları daha önce de olduğu gibi Ayarlar sekmesindeki Görünüm seçeneğinden diledikleri temayı seçip, kullanabilecek. Uygulama şimdilik test aşamasında ancak yine de Google, var olan Koyu Teması’nı daha koyu bir hale getirmek yerine üçüncü bir seçenek olarak bu temayı sunarak pek çoğumuzun gönlünü kazanmış olacak.