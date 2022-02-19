Google, Arama Sayfasına Bilgi Pencereleri Eklemeyi Planlıyor

Belki de çoğunuz bu habere Google Chrome’dan giriyorsunuz, bilemeyiz. Google Chrome’u açtığınızda kaçınız arama çubuğuna ‘Google.com’ yazıp arama sayfasından arama yapıyorsunuz? Doğru, hiçbiriniz. Yapanlarınız için ise güzel bir haber var: Google, arama sayfasını bilgi kartları ile zenginleştirmek için testler yapıyor.

Dünyanın şüphesiz en büyük arama motoru Google, yıllardır aynı arayüze sahip. Google.com’a girdiğinizde karşınıza boş, sadece arama motoru olan ve yukarıdan Görseller ve Gmail’e erişebilmenizi sağlayan butonlara sahip bir sayfa çıkıyor. Görünüşe göre Google, yeni ‘bilgi pencereleri’ ile sayfasını renklendirmek istiyor.

Bu arada unutmadan şunu da belirtelim, Google’ın güncelleme getireceği yer Google Chrome’u açtığınızda karşınıza gelen ‘Yeni Sekme’ sayfası değil, Google.com sayfası. Belki şaşırırsınız ancak Google.com’u kullanan kullanıcı sayısı bir hayli fazla. Gelin neymiş bu bilgi pencereleri bir göz atalım.

Google’a Aynı Yahoo ve Bing gibi bilgi pencereleri eklenecek

Google’ın son zamanlarda yaptığı testlerde arama çubuğunu içeren arama sayfasına yeni bilgi pencereleri eklediği görüldü. Bu pencereler arasında hava durumu, trend olan haberler, izlenecek dizi veya filmler, borsa, etkinlikler ve COVID-19 haberleri bulunuyor. Bu pencerelerden birine tıklamak ya kartı büyütüyor ya da bir arama ekranı yüklüyor. Eğer bu özellikten hoşlanmazsanız alt tarafta ‘İçeriği Gizle’ tuşuna basarak bu özelliği kapatabiliyorsunuz. Ancak bu özelliğin şu an için kalıcı mı geçici mi olduğuna dair kesin bir bilginin olmadığını da belirtmek gerek..

Aslına bakarsanız Google’un bu bilgi pencerelerini eklemek istemesi biraz ironik çünkü Google’ın Yahoo ve Bing gibi rakiplerine karşı bu kadar büyük bir başarı yakalamasının sebebi, onların aksine arama sayfasını olabildiğince basit ve araçsız tutmasıydı. Tabii resimden de görebileceğiniz gibi Google’ın pencereleri Yahoo ve Bing gibi karmaşık ve fazla değil ancak dediğimiz gibi, eninde sonunda Google’ın da bu yöne evrilme ihtimali biraz ironik.