Teknoloji devi Google, yayınladığı yeni bir videoyla geliştirdiği yeni konsept kulaklık kablosunu tanıttı. Google, konsept kulaklık kablosuna iki parmakla dokunarak veya kabloyu sıkılarak müzik kontrolü sağlıyor.

Google, geliştirdiği yazılımların dışında akıllı telefon ve kablosuz kulaklık gibi cihazlar da geliştiriyor ancak zaman zaman, ilginç projelerin içinde de yer alıyor. Hatta Google, geçtiğimiz yıl Levi’s’la beraber akıllı telefonların kontrol edilmesini sağlayacak bir ceket dahi geliştirmişti.

Google, akıllı telefon kontrol eden ceketin ardından şimdide akıllı telefonlarda müzik kontrolü sağlayabilecek bir örgü kulaklık kablosu geliştirdi. Konsept olarak geliştirilen kulaklık kablosu, kabloya iki parmakla dokunarak veya iki parmağın arasında sıkıştırılarak müzik kontrolü sağlıyor.

Google’ın ilginç kulaklık kablosu tasarımı: I/O Braid

Google, I/O Braid ismini verdiği kulaklık kablosunda Sarmal Algılama Matrisi (HSM) adı verilen bir teknolojiyi kullandı. Kulaklığın kablosunun içinde bulunan bir dizi kapasitif, kablonun iletken iplik örgüsüne dışarıdan hafifi bir baskı geldiğinde dokunacak şekilde yerleştirildi. Kablo içinde bulunan fiber optik teller ise görsel geri bildirim sağlamak için kumaşa dokunuyor.

Yeni kulaklık kablosu, Google tarafından bir araştırma projesi olarak geliştirildi. Yani yakın zamanda piyasaya sürülecek bir ürün değil. Buna rağmen Google, kablonun akıllı telefonlara bağlanan bir hoparlörün veya kulaklığın bu kablo ile üretilerek gelişmiş müzik kontrol özelliğini sunabileceğini belirtiyor.

Dokunarak müzik kontrolü sağlayan kulaklık kablosunun farklı dokunuş türlerini ayırt etmesi için Google, gönüllülerden veriler topladı. Toplanan verilerin ardından tutma, sıkma ve bükme gibi bir dizi hareketle çalışmak üzere bir makine öğrenme modeli geliştirildi.

Google, yapılan çalışmanın ardından kablonun şu anda yüzde 94 doğruluk oranı ile çalıştığını söylüyor. Deneysel bir ürün için bu oranın hiç de düşük olmadığını söyleyebiliriz ancak tüketicilerin kullanımı için bu oran yeterli değil.

I/O Braid, standart kulaklıklara göre daha hızlı ve kolay ses kontrolü sağlıyor

Tüketicilerin kullanımı için yaygın üretime hazır olmamakla beraber Google, kablonun geleneksel kulaklık kabloları yerine kullanılabileceğini düşünüyor. Kablosuz kulaklıkların yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde Google’ın ilginç kablo tasarımının kulaklık üretiminde kullanılıp kullanılmayacağını tahmin etmek şu an için zor.

Google I/O Braid'in videosu: