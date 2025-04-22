Google'ın yapay zekâ destekli yeni özelliğine göre artık Google Mesajlar'daki çıplak fotoğraflar doğrudan görüntülenemeyecek.

Google, dijital güvenlik konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Google Mesajlar uygulaması artık çıplaklık içeren görseller için yapay zekâ destekli bir "hassas içerik uyarısı" özelliğine sahip olacak.

Bu yeni özellikle birlikte sistem, çıplaklık barındıran bir görüntüyü tespit ettiğinde görseli otomatik olarak bulanıklaştıracak ve kullanıcıyı, özellikle de çocukları uyaracak.

Yeni özellik çıplak fotoğrafları bulanıklaştıracak

Yeni özellik, yalnızca görüntüyü bulanıklaştırmakla kalmıyor; mesajı açmak, göndermek veya iletmek isteyenler için uyarı ekranı da gösteriyor. Ayrıca hem ebeveynlere hem de çocuklara destek kaynaklarına ulaşabilecekleri bağlantılar sunuluyor.

Özelliği kapsayan tüm bu süreç cihaz üzerinde gerçekleşiyor, yani kişisel veriler ya da görseller Google sunucularına gönderilmiyor.

Google, bu uyarı sisteminin 13 ila 17 yaş arasındaki genç kullanıcılar için otomatik olarak etkin olacağını ancak bu kullanıcıların ayarlardan özelliği devre dışı bırakabileceğini belirtiyor.