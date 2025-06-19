Google, Mesajlar uygulamasına 2 çok kullanışlı yeni özellik getirdi. Artık yanlış mesaj atma telaşınız ortadan kalkacak, bıktığınız bildirimlerden kurtulabileceksiniz.

Google, milyonlarca insan tarafından kullanılan hizmetlerinde sürekli değişiklikler yaparak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Geçen hafta da Mesajlar uygulamasına bazı yenilikler geleceği duyurulmuştu. Bu yeni özellikler, dün itibarıyla resmen kullanıma sunulmaya başladı.

Yayımlanan özelliklerin her biri farklı konularda kullanıcılara yardımcı olacak. Yepyeni silme seçenekleri artık yanlışlıkla mesaj atma telaşını ortadan kaldırırken bildirimlere yönelik olan yeni özellik ise kafanızın rahatlamasını sağlayacak.

Mesajları silme özelliği geldi

Artık kullanıcılar, Mesajlar uygulamasındaki RCS mesajlara da piyasadaki birçok mesajlaşma uygulamasında olan silme özelliği geldi. Kullanıcılar, gönderdikleri mesajlara basılı tuttuklarında “Benden sil” ve “Herkesten sil” seçeneklerini görmeye başlayacaklar. “Benden sil” seçeneği sadece sizden, “Herkesten sil” ise herkesten o mesajı silecek.

Bu özelliğin kullanıcılar için çok yararlı olabileceğini söyleyebiliriz. Google Mesajlar’dan yanlışlıkla gönderdiğiniz, hata yaptığınız veya başka bir problem olan mesajları artık direkt silebileceksiniz.

Bildirimleri sessize alma

Buna ek olarak Google, Mesajlar uygulamasından gelen bildirimlerden bıkan kullanıcılara yönelik de bir hamle yaptı. Artık kullanıcılar, direkt uygulama üzerinden bildirimleri sessize alma seçeneğini kullanabilecekler. Bu seçenek kullanıldığında bildirimler gelmeyecek. Ana sayfaya eklenen yeni saat butonuyla kullanılabileceğini belirtelim.

Görüntülere baktığımızda kullanıcıların bildirimleri "1, 8, 24 saat ve her zaman" olarak sessize alabileceklerini görüyoruz. Ayrıca siz sessize aldığınızda bunun diğer kişilere gösterilmeyeceği de belirtilmiş. Bildirim sesi duymak istemeyenler için harika bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Google Mesajlar’ın yeni özellikleri şu anda erişilebilir durumda.