Google, Android 16'da geçeceği yeni Material 3 Expressive tasarımı kapsamında Google Play Store'un tasarımını da yeniliyor.

Google, Android 16 ile birlikte tasarımda ciddi bir değişikliğe gidiyor. "Material 3 Expressive" adı verilen bu yeni görsel stil, yavaş yavaş Google'ın kendi uygulamalarında görünmeye başladı. Bugün de yenilenen Google Play Store tasarımına ilk kez bakış atıyoruz.

Google Play Store’un arama sekmesi ve kategoriler yepyeni ve daha renkli bir hâle bürünmüş durumda. Yeni tasarımla birlikte sekme simgeleri daha canlı görünüyor. Özellikle Popüler Uygulamalar ve Keşfet bölümleri artık çok daha dikkat çekici. Simgeler renklendirilmiş ama önceki sade çerçeve tasarımı da korunmuş.

Yeni Google Play Store tasarımı böyle görünüyor:

Bu değişiklik doğrudan uygulama güncellemesiyle değil, sunucu üzerinden kullanıcılara yavaş yavaş sunuluyor. Şu an için 46.5.19 sürümünü kullananlar bu yeniliği görebiliyor. Kararlı sürüm ise kullandığınız telefonların üretici firmalarının göndereceği güncellemeler ile gelecek.

Tasarım dili şimdilik bazı Google uygulamalarında görülse de, önümüzdeki aylarda tüm uygulamalara yayılması bekleniyor. Android 16’nın resmî çıkışının Pixel 10 serisiyle olacağı söyleniyor ve peşisıra diğer telefon üreticileri de kendi telefonlarına getirmeye başlayacak.