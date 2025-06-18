WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni reklam planıyla ilgili gizlilik ve güvenlik uzmanları ciddi endişelerini dile getirdi.

Yıllardır konuşuluyordu, sonunda gerçek oldu. WhatsApp’a reklam geleceğini geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Meta önümüzdeki birkaç ay içinde reklamları uygulamaya ekleyeceğini duyurmuştu. Bugün ise gizlilik ve güvenlik uzmanları bu durumun ciddi endişeler barındırdığını iddia ediyor.

Şirket, bu reklamların gizliliğinize zarar vermeyeceğini, mesajlarınızın ya da aramalarınızın hedefleme için kullanılmayacağını söylüyor ancak birçok gizlilik ve güvenlik uzmanı bu konuda ikna olmuş değil.

Reklamlar 'Güncellemeler' sekmesinde olacak ama...

NordVPN’in teknoloji yöneticisi Marijus Briedis, bu gelişmenin özel mesajlaşma uygulamalarının da artık “takip edilen ve para kazanılan” alanlara dönüşmeye başladığını söylüyor. Yani açıkça “Mesajlarınız sandığınız kadar gizli olmayabilir.” diyor.

Meta’ya göre reklamlar doğrudan sohbetlerde değil, Güncellemeler sekmesinde olacak. Yani Kanallar ve Durumlar bölümünde. Örneğin Instagram’daki Hikâyeler'de olduğu gibi “Durumlar” arasında artık reklamlar göreceğiz. Ayrıca “Tanıtılan Kanallar” özelliğiyle ilginize göre sponsorlu kanallar da önerilecek.

"Reklamlar daha fazla veri toplama anlamına geliyor"

Meta, kişisel mesajların ve aramaların hâlâ uçtan uca şifreli olduğunu ve kimsenin bunlara erişemeyeceğini vurguluyor ancak bulunduğunuz yer, diliniz, takip ettiğiniz kanallar gibi bazı bilgiler reklamları hedeflemek için kullanılacak. Gizlilik ve güvenlik uzmanları ise bu işe temkinli yaklaşıyor. Uzmanlar, reklamların genelde daha fazla veri toplama anlamına geldiğini ve bunun kullanıcıların mahremiyeti açısından tehlikeli olduğunu söylüyor.

Yapay zekâ ve gizlilik uzmanı Luiza Jarovsky ise WhatsApp gibi özel bir platformda reklamların “sağduyuya aykırı” olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların ürpertici reklamlarla karşılaşacağını öngörüyor. Avusturya merkezli dijital haklar grubu Noyb da bu reklamların Avrupa yasalarına (GDPR ve DMA) aykırı olabileceğini söylüyor ve Meta’ya karşı yasal şikâyet hazırlığında.

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